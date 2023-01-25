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В Турции допустили выход страны из НАТО в ближайшие несколько месяцев

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Фото: Global Look Press
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Турция может принять решение о выходе из НАТО на фоне провокационных действий, направленных против страны. Такую точку зрения 25 января высказал зампред партии «Родина» Этхем Санджак в беседе с изданием Aydinlik.

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«События заставляют нас предпринимать такие действия. НАТО своими провокациями вынуждает нас так поступить. Они пытаются противопоставить нас нашему соседу Греции. Турция покинет НАТО через пять-шесть месяцев. Они пытаются втянуть нас в водоворот на Ближнем Востоке. Наконец, вы видите акции против Корана в Швеции и Нидерландах», — отметил политик.

По словам Санджака, выход Турции из состава альянса стал чрезвычайной ситуацией и необходимостью для страны.

«В опросах доля тех, кто называет США страной, проводящей наиболее враждебную и деструктивную политику, увеличилась до 80%. Также в последнее время турецкий народ стал испытывать большую симпатию к России и [президенту России Владимиру] Путину», — сообщил он.

Ранее, 24 января, появилась информация о том, что трехсторонние переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО приостановлены на неопределенный срок по требованию Турции. Сообщается, что срок возобновления переговоров пока не определен. В свою очередь премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон высказал надежду на скорое восстановление диалога с Анкарой по вступлению в НАТО на фоне ухудшения отношений между странами.

До этого, 23 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Швеции не стоит ждать поддержки своей заявки по вступлению в НАТО после того, как в Стокгольме прошли скандальные антитурецкие акции. В частности, акцию с сожжением Корана у посольства Турции Эрдоган назвал оскорблением как мусульман, так и прав и свобод всех людей.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая 2022 года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

В июне Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая РПК.

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