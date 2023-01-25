Китай обогнал США в рейтинге крупнейших экономик 2022 года

Китай находится на первом месте в рейтинге крупнейших экономик мира 2022 года по паритету покупательской способности (ППС), значительно обгоняя США. Об этом написал эксперт Al Mayadeen.

В материале, опубликованном 17 января, он отметил, что сравнение мировых экономик только по показателям величины валового внутреннего продукта (ВВП) несовершенно, так как считается в долларах США, а значит, не учитывает покупательскую способность местной валюты и разницу в курсах обмена. Таким образом, этот метод отражает ситуацию на мировом рынке под углом, выгодным Соединенным Штатам.

Так, исходя из величины ВВП, США считается крупнейшей экономикой мира ($25,04 трлн), за ними следует Китай ($18,32 трлн). При этом даже по таким показателям экономика России за 2022 год поднялась с 11-го на 9-е место в рейтинге ($2,13 трлн).

Однако, если судить по показателям ППС, КНР занимает лидирующую позицию в топ-10 экономик 2022 года ($30,07 трлн). За ней идут США ($25,04 трлн). Россия при этом резко поднимается в рейтинге, оказываясь сразу на шестом месте ($4,65 трлн). По мнению эксперта Al Mayadeen, эти данные дают более точную картину.

Как сообщает «Газета.ру», экономическая активность Китая будет постепенно восстанавливаться и нарастать в 2023 году. Эксперты банка Morgan Stanley уже пересмотрели прогноз роста ВВП Китая с 5,4 до 5,7%.

24 января руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев отметил неплохие показатели электроэнергетического сектора России. Он добавил, что показатели потребления электроэнергии выросли на 1,5% год к году, до 1,11 трлн кВт·ч.

Ранее, 17 января, президент России Владимир Путин указал на то, что фактическая динамика экономики РФ в 2022 году оказалась лучше многих прогнозов. Глава государства отметил, что ВВП России за январь—ноябрь 2022 года снизился, но лишь на 2,1% вместо предсказанных 10–15%.