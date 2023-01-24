По оценке эксперта кризисный сценарий в электроэнергетике РФ в 2022 году не реализовался

Российский электроэнергетический сектор в прошлом году показал неплохие результаты, заявил заместитель руководителя Экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

В статье, опубликованной на сайте ИнфоТЭК, он уточнил, что, в частности, сохранилась позитивная динамика в потреблении электроэнергии: по ЕЭС (без учета изолированных энергорайонов) показатели выросли на 1,5% год к году, до 1,11 трлн кВт·ч. Наиболее заметно увеличение в Сибири и на Дальнем Востоке, а также на юге страны. Однако экспорт электроэнергии в прошлом году снизился из-за прекращения поставок в Финляндию и страны Балтии: в 2022 году Россия поставила за рубеж 16,5-16,6 млрд кВт·ч (на 6,4 млрд кВт·ч меньше, чем в 2021 году). Из-за сокращения экспорта общая выработка выросла только на 0,6%, до 1,12 трлн кВт·ч, констатировал эксперт.

По его словам, к позитивным итогам 2022 года можно отнести то, что не были заморожены большинство новых проектов — как в области генерации, так и в сетевом хозяйстве, а также высокую платежную дисциплину. «Мы видим, что платежная дисциплина улучшается на Северном Кавказе, где ситуация с собираемостью долгое время была очень непростой», — добавил Кондратьев.

Таким образом, продолжил эксперт, кризисный сценарий, при котором инвестиционная активность резко снижается, а неплатежи, напротив, растут, в 2022 году не реализовался.

В 2023 году автор статьи не ожидает резкого снижения спроса на электроэнергию. Вместе с тем наиболее вероятен сценарий стагнации или небольшого (на 0,5–1% г/г) уменьшения показателей, полагает специалист. «Многое будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в нефтяной отрасли, произойдет ли существенное сокращение добычи», — пояснил он, добавив, что в то же время выработка электроэнергии может сократится на 0,6–1,2% г/г.

По мнению Кондратьева, экспорт в этом году продолжит снижаться. По прогнозу системного оператора, он составит 12,9 млрд кВт·ч. «Чтобы восстановить объемы поставок за рубеж, России предстоит многое сделать в плане развития новых экспортных направлений. В первую очередь это касается увеличения поставок в Китай и Монголию», — предложил специалист. С его точки зрения, сейчас Россия могла бы экспортировать в этом направлении дополнительно 2–3 млрд кВт·ч, однако сохраняется проблема в сетевых ограничениях, и потребуется как минимум полтора года на их «расшивку». При этом для кардинального увеличения экспорта в Монголию и Китай, помимо существенного расширения сетевой инфраструктуры, нужно будет построить и новые электростанции. «Для этого потребуются уже миллиарды долларов, а сроки реализации составят минимум 4–5 лет», — пишет эксперт.

Он также назвал два проекта, которые «можно реализовать относительно быстро и недорого». Первый — синхронизация энергосистем России, Азербайджана и Ирана (так называемый энергомост «Север–Юг»), а второй — увеличение экспорта в Центральную Азию, главным образом в Казахстан и Узбекистан.