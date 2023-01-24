Учителя гимназии в Екатеринбурге обвинили в заклеивании рта ученику скотчем

Учитель элитной гимназии Екатеринбурга заклеила третьекласснику рот скотчем. Об этом рассказала 24 января мама школьника.

По ее словам, физическому насилию подвергаются и другие дети. Об издевательстве над сыном со стороны педагога женщина узнала в родительском чате. После расспросов эту информацию подтвердил и сам ребенок. Мальчик признался, что учитель позволяет себе рукоприкладство.

«Я боюсь представить, что пришлось перенести моему ребенку. Если честно, я сначала не поверила. Начала аккуратно расспрашивать сына. Он сначала молчал, а потом разревелся и сказал, что педагог может ударить тряпкой, которой моют доску, или ударить книжкой, а на днях она обмотала его скотчем. Сын сказал, что подобное отношение проявляется и к другим ученикам», — цитирует женщину URA.RU.

Мама мальчика добавила, что после этого скандала администрация гимназии пригласила ее на разговор.

Директор образовательного учреждения отказался комментировать ситуацию, уточнил портал.

В следственном управлении СК по Свердловской области сообщили, что на предмет возможного применения физического насилия к учащимся гимназии организована проверка.

«В ходе проверочных мероприятий следователями СК будет устанавливаться достоверность этой информации, а также выясняться, имелись ли в данной гимназии иные факты нарушения прав несовершеннолетних. В случае подтверждения поступивших сведений будет дана объективная правовая оценка», — сообщили в ведомстве.

Накануне стало известно, что в городе Усть-Лабинск Краснодарского края уже бывший учитель математики и информатики школы № 4 высек двух учеников ремнем. На распространившихся кадрах видно, как мужчина по одному вызывает мальчиков к доске и бьет их ремнем по ягодицам. Дети говорили, что им больно, и просили его прекратить наносить удары, но он угрожал только увеличить их количество.

По данным издания «Кубань Информ», этот учитель на перемене увидел, как дети кидаются стульями в классе. На его замечание школьники якобы предложили ему «побить их и дали в руки ремень».