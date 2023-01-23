Учитель школы в Краснодарском крае высек детей ремнем

Учитель математики и информатики школы № 4 города Усть-Лабинск Краснодарского края Владислав Дорофеев высек двух учеников ремнем. Видео опубликовано в Сети.

На кадрах видно, как Дорофеев по одному вызывает мальчиков к доске и бьет их ремнем по ягодицам. Дети говорили, что им больно, и просили мужчину прекратить наносить удары, но он угрожал увеличить их количество.

«Поворачивайся сказал, быстрее! Еще два. Будешь спорить, будет десять. Ладно, полегче буду», — говорит учитель на видео.

Как передает издание «Кубань Информ» в Telegram-канале, инцидент произошел 18 января. Дорофеев на перемене увидел, как дети кидаются стульями в классе. На замечание учителя школьники якобы предложили ему «побить их и дали в руки ремень».

В районном управлении образования изданию сообщили, что учитель уволен. Директор и родители пострадавших мальчиков были вызваны в полицию на допрос. Известно, что родители учеников отказались писать заявление на Дорофеева.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту случившегося.

Ранее, 28 ноября 2022 года, в Якутии учитель физкультуры во время урока схватил одного из учеников за шею. Инцидент произошел в школе № 4 в селе Верхневилюйск. По неподтвержденной информации, такую реакцию с его стороны вызвала нецензурная брань со стороны ученика. Его родители не обращались в органы правопорядка. В управлении образования Верхневилюйского улуса заявили, что знают о произошедшем. По словам властей, учитель признал, что вел себя неподобающе, и уволился по собственному желанию.