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Врач предупредила о риске синдрома «праздничного сердца» после Нового года

Врач Кашух: после новогодних праздников может развиться опасный синдром «праздничного сердца»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Застолья с алкоголем и нарушенный режим сна в период новогодних праздников негативно сказываются на здоровье сердца. В результате может развиться так называемый синдром праздничного сердца, предупредила кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с «Известиями» во вторник, 24 января.

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Она пояснила, что так называют нарушение сердечных сокращений или ритма сердца после избыточного употребления алкоголя, пагубное воздействие которого усугубляют кофе, энергетики и неполноценный сон.

«Синдром праздничного сердца чаще всего появляется в начале года — в течение и после новогодних праздников. Риск развития этого состояния выше у людей, уже имеющих проблемы с сердцем. Но даже те, кто раньше никогда не обращался к врачу с повышенным давлением или другими жалобами со стороны сердечно-сосудистой, находятся в определенной зоне риска», — подчеркнула Кашух.

Как указала врач, синдром праздничного сердца начинается едва заметно: человек чувствует недостаток энергии, головокружение. Затем появляются учащенное сердцебиение, дискомфорт в груди. Дышать становится труднее как при физической нагрузке, так и в покое. В этот момент необходимо обратиться за помощью к специалисту.

По словам врача, путь к серьезным проблемам с сердцем начинается задолго до катастрофы — с повышенного уровня холестерина и роста атеросклеротических бляшек, малосимптомных повреждений сердечной мышцы и сосудов. Во избежание серьезной сердечно-сосудистой катастрофы важно вовремя пройти обследование. В частности, следует оценить уровень общего холестерина и его фракций — «плохого» и «хорошего», а также их соотношения. Такое исследование называется индексом атерогенности.

Кроме того, состояние сердечной мышцы отражает уровень белка тропонин I в крови. Современные лаборатории с помощью высокочувствительного оборудования имеют возможность определять даже минимальные отклонения тропонина I, что может указывать на ранние, еще скрытые нарушения работы сердца.

В то же время в развитии сердечно-сосудистых патологий важная роль отводится и генетике. Выявить наследственную предрасположенность к заболеваниям сердца и сосудов помогает специальный генетический анализ. По его результатам врач подготовит индивидуальные рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых нарушений.

«Сердечно-сосудистые заболевания — самая распространенная причина смертности в мире. Часто мы не подозреваем об их наличии, пока не произойдут инфаркт, инсульт или остановка сердца. Своевременная лабораторная диагностика помогает врачу контролировать состояние сердца и сосудов и предотвратить опасные последствия», — резюмировала Кашух.

Накануне врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям», как выявить скрытые угрозы для здоровья сосудов и предотвратить развитие инсульта. По ее словам, первое правило для профилактики инсульта — контроль артериального давления.

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