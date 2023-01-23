Названы главные меры профилактики инсульта

Инсульт — это острая сосудистая катастрофа, при которой резко нарушается кровообращение в мозге. Это происходит из-за разрыва сосуда или его закупорки. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская 23 января рассказала «Известиям», как выявить скрытые угрозы для здоровья сосудов и предотвратить развитие инсульта.

Она отметила, что, по статистике, средний возраст развития инсульта составляет около 67 лет. Однако отмечается тенденция к «омоложению» заболевания: сегодня около 20% инсультов происходят у людей младше 50 лет.

«Мозговой удар редко настигает человека на ровном месте: чаще всего это результат патологий сердечно-сосудистой системы. Такие нарушения долго развиваются бессимптомно, а первые сигналы организма кажутся незначительными и игнорируются. Современная медицина позволяет вовремя обнаружить угрозы для сосудов и принять меры», — подчеркнула врач.

По ее словам, первое правило для профилактики инсульта — контроль артериального давления. Если оно постоянно повышено, стенки сосудов повреждаются и растет риск инсульта. Известно, что снижение показателя всего на 10 мм рт. ст. сокращает риск мозговой катастрофы на 31%. Начиная с молодого возраста рекомендуется регулярно измерять артериальное давление и при отклонениях от нормы (выше или ниже 120/80 мм рт. ст.) проконсультироваться с врачом.

«Еще одна первопричина инсульта — нарушение обмена холестерина и других жиров. Это чревато развитием атеросклеротических бляшек, которые перекрывают просвет сосудов или провоцируют их разрыв. Проблема появляется из-за генетических особенностей, заболеваний печени, чрезмерно калорийного питания, малоподвижного образа жизни, избыточного веса. Для профилактики инсульта необходимо регулярно проверять кровь на общий холестерин, триглицериды, холестерин ЛПНП и ЛПВП», — уточнила Демьяновская.

Она также рекомендовала ежегодно проходить ЭКГ, поскольку это обследование позволяет обнаружить мерцательную аритмию — нарушение сердечного ритма, которое может привести к инсульту. Эта патология выявляется практически у каждого третьего пациента с ишемическим инсультом. Если она обнаружена, врач оценивает функцию свертывающей системы крови и назначает для постоянного приема антикоагулянты: эти лекарства предотвращают образование тромбов.

«Безусловно, риск инсульта создают самые разные патологии в организме — это и нарушение функции печени и почек, и сахарный диабет, и системные воспалительные заболевания. Поэтому даже базовая проверка здоровья — с помощью общего анализа крови и мочи, биохимии крови — помогает вовремя увидеть или заподозрить проблемы, которые могут навредить сосудам головного мозга», — отметила специалист.

Она также указала на повышенный риск инсульта при генетических отклонениях. Если у ближайших родственников был инсульт, целесообразно пройти генетическое исследование, с помощью которого врач выявит повышенный риск болезни и назначит профилактические мероприятия.

17 января врач Екатерина Демьяновская назвала правила измерения артериального давления. Так, в домашних условиях давление рекомендуется проверять регулярно, дважды в день — утром и вечером. Каждый раз следует проводить два измерения с интервалом между ними в одну-две минуты.