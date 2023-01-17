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Врач назвала правила измерения артериального давления

Врач Демьяновская: разница показателей давления на правой и левой руке может говорить об атеросклеротическом поражении сосудов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В домашних условиях артериальное давление рекомендуется проверять регулярно, дважды в день — утром и вечером. Каждый раз следует проводить два измерения с интервалом между ними в одну-две минуты. Об этом «Известиям» 17 января рассказала врач-невролог лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

Как пояснила специалист, измерение артериального давления необходимо выполнять в тихом помещении после пяти минут пребывания в физическом и эмоциональном покое. При этом пациенту следует находиться в положении сидя и обеспечить опору для спины и рук — они не должны находиться на весу. В стационаре предпочтительно использование механических тонометров, дома — полуавтоматических и автоматических приборов. Во время измерения артериального давления, независимо от положения человека, манжета тонометра должна находиться на уровне сердца.

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«Различия в результатах давления на левой и правой руке имеют значение, только если они выявлены при одновременном измерении на обеих руках. Если такие данные получены при последовательном измерении, то, скорее всего, это проявление естественных колебаний артериального давления. В этом случае рекомендуется зафиксировать более высокое значение», — уточнила Демьяновская.

По ее словам, при стойкой разнице показателей давления на правой и левой руке более 15 мм рт.ст. вероятно атеросклеротическое поражение сосудов. В дальнейшем рекомендуется проводить измерения на руке с более высоким артериальным давлением. Все полученные значения рекомендуется заносить в дневник артериального давления, который нужно брать с собой на прием к врачу. Так при необходимости специалист сможет учесть данные дневника.

Врач отметила, что иногда возможно повышение «верхнего» систолического артериального давления более 140 мм рт.ст. при уровне «нижнего» диастолического артериального давления менее 90 мм рт.ст. Это состояние называется изолированной систолической артериальной гипертензией. Данное заболевание делится на степени: 1, 2 или 3 в зависимости от значения «верхнего» давления. Если оба показателя попадают в разные категории, то степень артериальной гипертензии оценивается по более высокому из них.

В основе развития изолированной систолической артериальной гипертензии лежат артериосклероз, кальцификация и избыточная жесткость артериальной стенки. Чаще всего это состояние наблюдается у пожилых людей, пациентов с диабетом, болезнями почек, остеопорозом с кальцификацией сосудов.

«Лечение изолированной систолической артериальной гипертензии проводят в соответствии с стандартным алгоритмом антигипертензивной терапии, ориентируясь на уровень «верхнего» давления. Нормальное значение «нижнего» давления в этом случае не должно препятствовать назначению лечения для достижения оптимального показателя «верхнего» давления», — добавила Демьяновская.

10 января врач предупредила, что артериальная гипертензия может привести к инфаркту миокарда, инсульту, поражению почек и органов зрения. По ее словам, поэтому артериальное давление следует обязательно корректировать.

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