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Врач объяснила необходимость снижения артериального давления

Врач Демьяновская: артериальная гипертензия может привести к инфаркту, инсульту, поражению почек и органов зрения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Артериальная гипертензия может привести к инфаркту миокарда, инсульту, поражению почек и органов зрения, поэтому артериальное давление следует обязательно корректировать, сообщила «Известиям» врач-невролог Лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

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Как отметила врач, зачастую считается, что артериальная гипертензия, требующая медикаментозного лечения, диагностируется при повышении «верхнего» систолического артериального давления до 140 мм рт.ст. и выше и «нижнего» диастолического артериального давления до 90 мм рт.ст. и выше. При этом оптимальное артериальное давление — 120/80 мм рт.ст., нормальное — 120–129 и 80–84 мм рт.ст., высокое нормальное — 130–139 и 85–89 мм рт.ст.

При высоком нормальном артериальном давлении следует проводить регулярные измерения показателей и применять немедикаментозные меры по его снижению.

«Необходимо ограничить потребление соли до 5 г в сутки, а также минимизировать употребление мяса и алкоголя. В рационе должно быть большое количество овощей, свежих фруктов, рыбы, орехов, молочных продуктов низкой жирности. Важно контролировать массу тела для предупреждения развития ожирения», — пояснила Демьяновская.

Терапию лекарственными препаратами начинают с артериальной гипертензии первой степени, при которой показатели «верхнего» давления находятся на уровне 140–159 и «нижнего» на отметке 90–99 мм. рт.ст.

В качестве дополнения при любой степени артериальной гипертензии рекомендуются и немедикаментозные меры. В связи с доказанными преимуществами по уменьшению риска сердечно-сосудистых осложнений всем пациентам, получающим лечение при артериальной гипертензии, независимо от возраста и степени риска следует снижать давление до значений менее 140/90 мм рт.ст., а при условии хорошей переносимости до 130/80 мм рт.ст. или ниже. Людям в возрасте 65 лет и старше без старческой астении и при условии хорошей переносимости терапии рекомендуется понижать показатели «верхнего» давления до 130–139 мм рт.ст.

«Лекарственные средства для снижения артериального давления подбираются для каждого пациента индивидуально. В случае артериальной гипертензии недопустимо принимать медикаменты без консультации врача, опираясь лишь на советы знакомых. Вместо ожидаемого результата подобное самолечение может вызвать ряд опасных побочных эффектов», — заключила врач.

13 декабря доктор медицинских наук, кардиолог, врач высшей квалификационной категории Айдар Шарафеев рассказал «Известиям» о том, что к вопросу снижения артериального давления нужно подходить индивидуально, поскольку нормальные показатели могут быть разными для каждого отдельного человека. По его словам, распространенное мнение о том, что артериальное давление должно быть 120/80 и ни в коем случае не выше, является правильным лишь в определенных случаях.

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