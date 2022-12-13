Врач развеял популярный миф о нормальном артериальном давлении

К вопросу снижения артериального давления нужно подходить индивидуально, поскольку нормальные показатели могут быть разными для каждого отдельного человека. Об этом «Известиям» рассказал доктор медицинских наук, кардиолог, врач высшей квалификационной категории Айдар Шарафеев во вторник, 13 декабря.

По его словам, распространенное мнение о том, что артериальное давление должно быть 120/80 и ни в коем случае не выше, является правильным лишь в определенных случаях.

«Это правильно, но для тех сосудов, которых не коснулись возрастные изменения. С возрастом сосуды теряют эластичность, и для них становится естественным повышение артериального давления на определенную величину, допустим до 130–135 мм рт. ст. Но существуют люди, которым комфортно артериальное давление 140, 150, 160, 180 мм, и им нельзя его снижать. Такая категория людей имеет выраженные атеросклеротические сужения сосудов», — пояснил врач.

По его словам, головной мозг кровоснабжается сосудами (сонные артерии), по которым ходит кровь и обеспечивает его питание и функционирование. Если у человека имеются выраженные бляшки (75% и более) в сонных артериях, то организм, чтобы обеспечить питание головного мозга, рефлекторно повышает артериальное давление до более высоких, даже экстремально высоких цифр.

«Если такой категории людей резко снизить давление до привычных показателей (120 мм), эти пациенты могут испытывать головокружение и даже могут получить ишемический инсульт. Для таких пациентов, при выраженных стенозах, давление 160–180 мм рт. ст. может быть нормой», — указал Шарафеев.

Такая же картина характерна для пациентов, у которых отмечается значимое сужение артерий нижних конечностей. При давлении 180 мм ртутного столба ноги получают адекватное кровоснабжение. Однако если давление падает до 120 мм, тогда нога перестает получать питание и возникает риск некроза.

«Таким образом, к вопросу снижения артериального давления нужно подходить индивидуально. Чтобы избежать серьезных последствий, сначала необходимо провести обследование, чтобы выявить отсутствие стенозов, и только после этого можно снижать артериальное давление», — резюмировал кардиолог.

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