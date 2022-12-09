Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Мэр Горловки сообщил о прицельном обстреле города со стороны ВСУ
Общество
В Госдуме рассмотрят законопроект о голосовании с 16 лет
Мир
Путин прибыл в Бишкек на саммит ЕАЭС
Мир
Сербия допустила возвращение 1 тыс. силовиков в Косово
Экономика
Власти РФ могут ввести госрассрочку на жилье
Мир
Глава МИД Венгрии уличил Брюссель в использовании шантажа
Мир
ЕС может ограничить вещание российских СМИ в Африке и на Ближнем Востоке
Армия
Артиллеристы ЦВО применили тактику кочующего орудия против ВСУ
Армия
Российских минометчиков и танкистов наградили за героизм на СВО
Общество
Спасатели потушили пожар в складском здании на юге Москвы
Мир
Глава минфина США оценила причастность РФ к «пробке» из танкеров
Недвижимость
Квартиры в новостройках Москвы уменьшились почти на 6 кв. м

Кардиолог предупредил о серьезной опасности кофе для некоторых людей

Кардиолог Шарафеев: у людей с аритмией кофеин может вызвать сильный приступ, иногда даже фатальный
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Употребление кофе не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако у некоторых людей резкое кратковременное воздействие кофеина может вызвать сильный приступ, иногда даже фатальный. Об этом заявил «Известиям» доктор медицинских наук, кардиолог, врач высшей квалификационной категории Айдар Шарафеев в пятницу, 9 декабря.

Приступ голода: какие продукты опасны для сердца
Что стоит употреблять аккуратно во избежание проблем со здоровьем

Как отметил специалист, взгляд врачей и ученых на тему негативного воздействия кофе на сердце за последние несколько лет менялся несколько раз. По последним данным, ни кофе, ни чай не вредны для сердца — сердечно-сосудистые заболевания от этого не появляются и не усугубляются.

«Однако есть люди, организм которых легко метаболизирует кофеин — они, выпив кофе, спокойно ложатся спать. Но у некоторых людей кофеин «перерабатывается» очень плохо. Если у вас от любых напитков с кофеином начинает колотиться сердце, вы не можете уснуть — значит, вам от них лучше отказаться! Особенно это важно для тех, у кого есть склонность к аритмии: резкое кратковременное воздействие кофеина может вызвать сильный приступ, иногда даже фатальный», — предупредил Шарафеев.

5 декабря кардиолог рассказал, что самой опасной формой инфаркта является внезапная сердечная смерть на фоне нормального самочувствия. Также Шарафеев отметил, что инфаркт может проявляться в виде нетипичных симптомов, таких как боль в области желудка, тошнота или сильное жжение в челюсти.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022