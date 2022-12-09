Кардиолог предупредил о серьезной опасности кофе для некоторых людей

Употребление кофе не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако у некоторых людей резкое кратковременное воздействие кофеина может вызвать сильный приступ, иногда даже фатальный. Об этом заявил «Известиям» доктор медицинских наук, кардиолог, врач высшей квалификационной категории Айдар Шарафеев в пятницу, 9 декабря.

Как отметил специалист, взгляд врачей и ученых на тему негативного воздействия кофе на сердце за последние несколько лет менялся несколько раз. По последним данным, ни кофе, ни чай не вредны для сердца — сердечно-сосудистые заболевания от этого не появляются и не усугубляются.

«Однако есть люди, организм которых легко метаболизирует кофеин — они, выпив кофе, спокойно ложатся спать. Но у некоторых людей кофеин «перерабатывается» очень плохо. Если у вас от любых напитков с кофеином начинает колотиться сердце, вы не можете уснуть — значит, вам от них лучше отказаться! Особенно это важно для тех, у кого есть склонность к аритмии: резкое кратковременное воздействие кофеина может вызвать сильный приступ, иногда даже фатальный», — предупредил Шарафеев.

5 декабря кардиолог рассказал, что самой опасной формой инфаркта является внезапная сердечная смерть на фоне нормального самочувствия. Также Шарафеев отметил, что инфаркт может проявляться в виде нетипичных симптомов, таких как боль в области желудка, тошнота или сильное жжение в челюсти.