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Кардиолог назвал самую опасную форму инфаркта

Кардиолог Шарафеев: инфаркт может привести к внезапной смерти на фоне полного здоровья
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Фото: Getty Images/PeopleImages
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Инфаркт может проявляться в виде нетипичных симптомов, таких как боль в области желудка, тошнота или сильное жжение в челюсти. Однако самой опасной формой инфаркта является внезапная сердечная смерть на фоне нормального самочувствия. Об этом в понедельник, 5 декабря, «Известиям» рассказал доктор медицинских наук, кардиолог, врач высшей квалификационной категории Айдар Шарафеев.

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«Боль в области сердца — это типичная локализация. Однако инфаркт может проявляться и иначе, например болью в области желудка. Иногда такая боль даже может быть связана с приемом пищи, что вводит в заблуждение. На этом фоне у людей может быть тошнота, рвота, а также выражаться слабость, вплоть до потери сознания. Часто в таком случае пациенты связывают свое состояние с отравлением. Однако на кардиограмме это может быть инфаркт», — объяснил он.

По словам кардиолога, другая атипичная форма инфаркта может проявляться болью в области лопаток или в области спины — люди зачастую связывают такие ощущения с тем, что их продуло, либо диагностируют у себя остеохондроз. При этом на самом деле это может быть состоявшийся инфаркт.

«Еще более необычная симптоматика — сильное жжение в челюсти. Человек срочно идет к стоматологу, тот ничего не находит. А затем вдруг — потеря сознания и приехавшая «скорая» диагностирует инфаркт», — предостерег Шарафеев.

При этом одной из самых опасных форм является безболевой инфаркт миокарда — атипичная форма некроза сердечной мышцы, которая развивается вследствие острого нарушения кровообращения и не сопровождается характерными клиническими признаками.

«Другими словами, люди не отмечают никакой болевой симптоматики. Вместо этого может наступить рвота, слабость, тошнота, вплоть до потери сознания. При этом после этого при обращении к специалисту им могут поставить инфаркт миокарда», — отметил врач.

Он уточнил, что безболезненная форма инфаркта характерна для пациентов, страдающих сахарным диабетом. Причиной отсутствия боли является изменение передачи нервного импульса от зоны ишемии в головной мозг.

«Однако самая страшная форма инфаркта — это внезапная сердечная смерть, когда люди на фоне полного здоровья внезапно умирают. Эта форма инфаркта характерна в случае обширного поражения, которое может сопровождаться либо разрывом сердечной мышцы, либо нарушением ритма», — добавил Шарафеев.

2 декабря кардиолог предупредил о том, что на фоне сильного стресса может произойти синдром «разбитого сердца» с фатальными последствиями. По словам Шарафеева, симптомы, которые при этом возникают, очень похожи на инфаркт, человек может испытывать такие же боли.

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