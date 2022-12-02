Кардиолог предупредил о смертельной опасности острого стресса

На фоне сильного стресса может произойти приступ кардиопатии с фатальными последствиями. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщил доктор медицинских наук, кардиолог, врач высшей квалификационной категории Айдар Шарафеев.

Так он прокомментировал «Известиям» популярный интернет-запрос о том, действительно ли от горя сердце может не выдержать.

«Правда. На фоне очень тяжелого переживания или острого стресса может развиться синдром «разбитого сердца», или кардиопатия такацуба. В верхушке сердца происходит его расширение и возникает участок, который не сокращается и не работает. Сердце меняет привычную форму, расширяется на верхушке и сужается у основания подобно бутылочному горлышку», — пояснил кардиолог.

По словам Шарафеева, симптомы, которые при этом возникают, очень похожи на инфаркт, человек может испытывать такие же боли.

Врач отметил, что причины возникновения синдрома «разбитого сердца» до сих пор не известны, однако выделяют несколько основных теорий. Первая теория говорит о том, что на фоне значимого стресса происходит выраженный спазм артерий сердца. По мнению последователей второй теории, в основе заболевания лежит нарушение функции мелких сосудов сердца.

«Возникновение синдрома «разбитого сердца» может быть фатальным, но в ряде случаев приступ кардимиопатии проходит, и сердце возвращается к привычной форме. Также стоить сказать что синдром «разбитого сердца» чаще встречается в зимнее время», — добавил Шарафеев.

Ранее, 25 ноября, Шарафеев подтвердил, что риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний действительно зависит от фигуры. Так, вероятность таких заболеваний выше у людей с типом фигуры «яблоко». По словам врача, для профилактики болезней сердца объем талии не должен превышать 94 см у женщин и 102 см у мужчин.