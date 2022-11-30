Генетики назвали способ предотвратить инфаркт и инсульт

Наследственная предрасположенность — один из важнейших факторов риска болезней сердца и сосудов. Генетический тест поможет узнать, склонен ли человек к таким болезням, а также вовремя предупредить их развитие. Об этом 30 ноября сообщила «Известиям» врач-генетик, член экспертного совета Лаборатории «Гемотест» Ирина Колесникова.

Она подчеркнула, что сердечно-сосудистые заболевания — самая распространенная причина смерти и потери трудоспособности в России. При этом болезни сердца и сосудов относятся к многофакторным заболеваниям. Их появление обусловлено не только сильными стрессами, вредными привычками и неправильным питанием, важная роль в этом вопросе отводится генетике.

Именно поэтому на приеме у кардиолога пациента могут расспрашивать о семейных диагнозах. Однако на основе словесных объяснений нельзя сделать точный вывод о том, унаследованы ли какие-то конкретные генетические вариации, способствующие болезням сердца и сосудов.

«Генетический анализ на предрасположенность к развитию сердечно-сосудистых заболеваний выявляет риски их возникновения. С результатом этого исследования пациент сможет обратиться за помощью к профильным специалистам, например эндокринологу или кардиологу для составления плана обследования», — пояснила Колесникова.

По ее словам, современные комплексные ДНК-исследования позволяют анализировать множество генетических вариантов, ассоциированных с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, вероятность появления которых возникает в любом возрасте. В их число входят, например, инфаркт, инсульт, ишемическая и гипертоническая болезни сердца.

Также проводится анализ генетических вариаций, влияющих на эффективность медикаментов при лечении и профилактике заболеваний сердца и сосудов. Генетические вариации могут повлиять на то, как препарат усваивается вашим организмом, насколько хорошо он попадает туда, где это необходимо, и как быстро разрушается. Если изменить какой-либо из этих процессов, лекарственное средство может не подействовать или вызвать нежелательную реакцию организма. Располагая этими данными, у кардиолога есть возможность подобрать для пациента наиболее эффективные именно для него препараты.

Выполняется такое генетическое исследование в любом возрасте, причем сдать анализ требуется всего лишь один раз — генетический профиль человека не меняется на протяжении жизни, а значит, полученные сведения не устаревают. В результате пациент узнает, какие профилактические меры важно принять, кого из специалистов следует посетить и какие анализы необходимо регулярно сдавать, для того чтобы предотвратить развитие заболевания или выявить его на самой ранней стадии, указала генетик.

«Выполнить превентивные меры гораздо легче, чем бороться с тяжелыми последствиями заболеваний. Кроме того, ранняя диагностика способна предотвратить внезапный летальный исход», — резюмировала Колесникова.

25 ноября кардиолог, врач высшей квалификационной категории Айдар Шарафеев предупредил, что риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний зависит от фигуры. Так, риск таких заболеваний выше у людей с типом фигуры «яблоко». По словам врача, объем талии не должен превышать 94 см у женщин и 102 см у мужчин.