Реклама
Прямой эфир
Мир
Кадыров ответил папе римскому на заявления о жестокости чеченцев
Общество
Россиянки оценили траты на ребенка до трех лет в 1,37 млн рублей
Происшествия
В Красноярске загорелся торговый центр
Общество
Синоптики спрогнозировали от -7 градусов в Московском регионе 30 ноября
Общество
Свиной грипп выявлен в 55 регионах России
Спорт
Сборная Сенегала вышла в плей-офф чемпионата мира во второй раз в истории
Мир
Пентагон признал совершенствование ВПК посредством конфликта на Украине
Мир
Стало известно о взрывах в украинском Никополе
Экономика
В Минфине предложили установить минимальную розничную цену на весь алкоголь
Общество
В России разрешат управлять легкими беспилотниками без спецобучения
Мир
Экс-защитника «Спартака» Петковича задержали со 115 кг кокаина в Амстердаме
Общество
Власти Крыма назвали чушью угрозы Украины о выдворении россиян с полуострова

Генетики назвали способ предотвратить инфаркт и инсульт

Генетик Колесникова рассказала, как предотвратить инфаркт и инсульт
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наследственная предрасположенность — один из важнейших факторов риска болезней сердца и сосудов. Генетический тест поможет узнать, склонен ли человек к таким болезням, а также вовремя предупредить их развитие. Об этом 30 ноября сообщила «Известиям» врач-генетик, член экспертного совета Лаборатории «Гемотест» Ирина Колесникова.

Вдруг сердечный: как распознать предвестники инфаркта и инсульта
Врачи объяснили, какие симптомы могут свидетельствовать о проблемах с сердцем и сосудами

Она подчеркнула, что сердечно-сосудистые заболевания — самая распространенная причина смерти и потери трудоспособности в России. При этом болезни сердца и сосудов относятся к многофакторным заболеваниям. Их появление обусловлено не только сильными стрессами, вредными привычками и неправильным питанием, важная роль в этом вопросе отводится генетике.

Именно поэтому на приеме у кардиолога пациента могут расспрашивать о семейных диагнозах. Однако на основе словесных объяснений нельзя сделать точный вывод о том, унаследованы ли какие-то конкретные генетические вариации, способствующие болезням сердца и сосудов.

«Генетический анализ на предрасположенность к развитию сердечно-сосудистых заболеваний выявляет риски их возникновения. С результатом этого исследования пациент сможет обратиться за помощью к профильным специалистам, например эндокринологу или кардиологу для составления плана обследования», — пояснила Колесникова.

По ее словам, современные комплексные ДНК-исследования позволяют анализировать множество генетических вариантов, ассоциированных с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, вероятность появления которых возникает в любом возрасте. В их число входят, например, инфаркт, инсульт, ишемическая и гипертоническая болезни сердца.

Также проводится анализ генетических вариаций, влияющих на эффективность медикаментов при лечении и профилактике заболеваний сердца и сосудов. Генетические вариации могут повлиять на то, как препарат усваивается вашим организмом, насколько хорошо он попадает туда, где это необходимо, и как быстро разрушается. Если изменить какой-либо из этих процессов, лекарственное средство может не подействовать или вызвать нежелательную реакцию организма. Располагая этими данными, у кардиолога есть возможность подобрать для пациента наиболее эффективные именно для него препараты.

Выполняется такое генетическое исследование в любом возрасте, причем сдать анализ требуется всего лишь один раз — генетический профиль человека не меняется на протяжении жизни, а значит, полученные сведения не устаревают. В результате пациент узнает, какие профилактические меры важно принять, кого из специалистов следует посетить и какие анализы необходимо регулярно сдавать, для того чтобы предотвратить развитие заболевания или выявить его на самой ранней стадии, указала генетик.

«Выполнить превентивные меры гораздо легче, чем бороться с тяжелыми последствиями заболеваний. Кроме того, ранняя диагностика способна предотвратить внезапный летальный исход», — резюмировала Колесникова.

25 ноября кардиолог, врач высшей квалификационной категории Айдар Шарафеев предупредил, что риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний зависит от фигуры. Так, риск таких заболеваний выше у людей с типом фигуры «яблоко». По словам врача, объем талии не должен превышать 94 см у женщин и 102 см у мужчин.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022