Кардиолог назвал повышающий риск болезней сердца тип фигуры

Риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний действительно зависит от фигуры. Об этом «Известиям» 25 ноября сообщил доктор медицинских наук, кардиолог, врач высшей квалификационной категории Айдар Шарафеев, комментируя самые популярные запросы в интернете по теме работы сердца.

Как пояснил специалист, существует два типа неравномерного распределения жира — по типу «яблока», когда основной объем сосредоточен в области живота, и по типу «груши», то есть массивные бедра при относительно изящном торсе.

«Грушам» опасаться нечего, а вот большой живот ведет к ухудшению работы сердечно-сосудистой системы. Висцеральный (внутрибрюшной) жир влияет не только на фигуру. Это гормональный орган, который вырабатывает около 30 различных биологически активных веществ. Большая часть из них крайне отрицательно влияет на сердечно-сосудистую систему, увеличивая риски атеросклероза и повышенного тромбообразования», — подчеркнул Шарафеев.

По словам врача, висцеральное ожирение признано важнейшим фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и фатальных, для людей в возрасте от 35 до 45 лет.

«Объем талии не должен превышать 94 см у женщин и 102 см у мужчин. При превышении этих цифр риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается примерно в полтора раза», — предостерег кардиолог.

Накануне врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Елена Горина назвала способы выявить скрытые угрозы для сердца и сосудов. Так, с этой целью следует пройти специальные лабораторные исследования. В частности, обнаружить проблемы с сердцем даже при отсутствии жалоб помогает анализ крови на тропонин I. Этот белок содержится в сердечной мышце — миокарде. Тропонин I увеличивается в крови при воспалении, перегрузке мышцы, а также при отмирании ее части.