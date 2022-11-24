Названы способы выявить скрытые угрозы для сердца и сосудов

Обнаружить скрытые угрозы для сердца и сосудов еще на начальных стадиях помогут лабораторные исследования. О них «Известиям» рассказала врач общей практики, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Елена Горина.

«Сердечно-сосудистые заболевания — главная причина смерти в России и во всем мире. Проблему еще больше обострила новая коронавирусная инфекция: она спровоцировала и усугубила течение многих заболеваний. В современных лабораториях человек может пройти углубленную диагностику для поиска ранних скрытых нарушений, которые приводят к сердечно-сосудистым катастрофам — инфарктам и инсультам», — пояснила специалист.

Так, обнаружить проблемы с сердцем даже при отсутствии жалоб помогает анализ крови на тропонин I. Этот белок содержится в сердечной мышце — миокарде. Тропонин I увеличивается в крови при воспалении, перегрузке мышцы, а также при отмирании ее части.

«Обычно уровень тропонина I в крови измеряют, чтобы подтвердить у пациента инфаркт миокарда. Однако сегодня современные лаборатории могут проводить высокочувствительные тесты, которые определяют даже незначительное увеличение уровня белка в крови. Это позволяет обнаружить повреждение миокарда, когда пациента ничего не беспокоит», — уточнила Горина.

Второе углубленное исследование — индекс атерогенности. С его помощью анализируют соотношение фракций холестерина в крови — плохого к хорошему. Повышенная концентрация плохого холестерина в составе липопротеинов низкой и очень низкой плотности приводит к образованию бляшек на стенках сосудов.

Такое заболевание называется атеросклерозом, и оно угрожает нарушением кровоснабжения в любом участке тела из-за резкого сужения поврежденных сосудов. Если патология находится в сосудах сердца и мозга, у человека могут случиться, соответственно, инфаркт и инсульт. Кроме того, бляшки имеют свойство фрагментироваться, и тогда их части разносятся с кровотоком, закупоривая сосуды более мелкого калибра.

Еще одно вещество, которое способно нести угрозу здоровью кровеносных сосудов, — гомоцистеин. При повышенной концентрации в крови эта аминокислота повреждает стенки сосудов, из-за чего на них оседает больше холестерина. Другое негативное последствие повышенного гомоцистеина — риск тромбозов.

Стандартный вопрос на приеме у кардиолога — выявление семейного анамнеза, то есть болезней родственников, однако мало кто владеет этой информацией.

«Чтобы узнать все о скрытых в генах рисках, можно один раз в жизни сдать ДНК-тест на предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Также это генетическое исследование рекомендуется выполнить, если у пациента или его ближайших родственников обнаружен повышенный уровень холестерина в крови. Результаты этих анализов помогут выработать тактику обследований и меры профилактики, чтобы предупредить болезни», — указала врач.

По ее словам, сердечно-сосудистые заболевания коварны, потому что долго протекают бессимптомно. Однако при высоком уровне современной медицинской диагностики крайне опрометчиво вспоминать о здоровье, только когда появляются жалобы, резюмировала Горина.

Врач-кардиолог Филипп Палеев рассказал о неочевидных признаках проблем с сердцем. Так, на это могут указывать усталость при привычной физической нагрузке, появление отеков на ногах, а также так называемая болезнь витрин.