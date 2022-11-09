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Врач-кардиолог рассказал о неочевидных признаках проблем с сердцем

Врач-кардиолог Палеев: усталость при обычной физической нагрузке и отеки на ногах могут говорить о проблемах с сердцем
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Фото: РИА Новости/Евгений Самарин
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Врач-кардиолог, член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н. Филипп Палеев рассказал, что о проблемах с сердцем могут говорить усталость при привычной физической нагрузке, появление отеков на ногах, а также так называемая «болезнь витрин».

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В беседе с «Газетой.Ru» 7 ноября специалист отметил, что плохая переносимость физической нагрузки может свидетельствовать о проблемах с сердцем. Например, если раньше человек мог спокойно подняться на пятый этаж, а теперь на третьем ему нужно остановиться и передохнуть, то это повод насторожиться.

Также о проблемах с сердцем могут говорить появившиеся на ногах отеки, пишет RT. Врач пояснил, что этот признак не такой специфический, но отечность ног часто бывает связана с работой сердца.

Кроме того, о проблемах с сердцем может говорить так называемая «болезнь витрин», когда ноги начинают болеть и люди останавливаются, чтобы это не было заметно для окружающих, как будто бы они что-то рассматривают, отмечает сайт kp.ru.

5 ноября врач-кардиолог Вадим Жук заявил, что ежедневное употребление пива может спровоцировать серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой. По его словам, у любителей пива часто диагностируют кардиомиопатию, что может привести к сердечной недостаточности, а также аритмию. Жук отметил, что пиво вызывает гипертонию и бьет по эндокринной системе человека, отмечает телеканал «360».

В октябре директор НИИ кардиологии СамГМУ Дмитрий Дупляков рассказал, что длительный стресс и обилие негативной информации могут вызвать сердечные заболевания. По его словам, в состоянии стресса организм оптимизирует работу своих систем, готовя их к интенсивной работе, однако за напряжением должно следовать расслабление. Длительный стресс имеет разрушительное воздействие.

В августе врач-кардиолог Анна Кореневич назвала стенокардию возможным предвестником скорого инфаркта. По ее словам, как только она появилась, «то на 100 процентов вы пациент кардиолога», пишет НСН. Особенно это касается мужчин старше 40 лет, которые эмоциональны, много работают и мало занимаются спортом.

В июле врач-кардиолог, к.м.н. Денис Соколов рассказал, какие ощущения в организме могут являться признаками развития сердечно-сосудистых заболеваний. К ним относятся боль в области сердца и за грудиной во время ходьбы или даже в состоянии покоя, а также чувство нехватки воздуха, отеки нижних конечностей, изжога, не связанная с приемом пищи, учащенное сердцебиение, повышение артериального давления, пишет «Ридус».

В январе врач-кардиолог высшей категории Сергей Иванов рассказал, что повышенное артериальное давление может привести к поражениям мозга, печени или сердца. По его словам, постоянное давление 200 на 120 может представлять смертельную опасность для человека, сообщает телеканал «Звезда».

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