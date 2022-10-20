Кардиолог рассказал о губительном влиянии стресса на сосуды

Длительный стресс и обилие негативной информации могут вызвать сердечные заболевания. Об этом 20 октября рассказал директор НИИ кардиологии СамГМУ Дмитрий Дупляков.

«Хроническая усталость, стресс и негативные эмоции отрицательно влияют на здоровье, в частности на работу сердца, поэтому так важно следить за своим эмоциональным состоянием, не допускать резких перепадов настроения и не проваливаться в негативные эмоции», — рассказал он «Газете.Ru».

По его словам, в состоянии стресса организм оптимизирует работу своих систем, готовя их к интенсивной работе, однако за напряжением должно следовать расслабление. Длительный стресс имеет разрушительное воздействие, особенно на сосуды, отметил эксперт.

«Мы не можем заставить себя намеренно испытывать какие-то позитивные эмоции, но нужно стараться подбадривать себя, чтобы не провалиться в состояние упадка, которое может довести до депрессии», — сказал Дупляков.

Кардиолог посоветовал для поддержания стабильного эмоционального фона следить за режимом сна и отдыха, регулярно заниматься физическими активностями и поддерживать себя позитивными эмоциями от чтения книг и просмотра фильмов.

18 октября иммунолог Ольга Шуппо объяснила, почему организм теряет вес в адреналиновых ситуациях.

В тот же день социолог Татьяна Каменева дала советы по борьбе с думскроллингом — навязчивой потребностью чтения плохих новостей.