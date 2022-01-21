Пищевой блок: что есть для нормализации давления

Врач и телеведущий Сергей Агапкин заявил, что людям с повышенным давлением поможет горький шоколад, а также кардамон, который можно добавлять в чай или кофе. Подобные советы — о продуктах, которые помогают от повышенного или пониженного давления, — появляются регулярно. Стоит ли доверять этой информации и какое питание рекомендуется гипертоникам и гипотоникам, разбирались «Известия».

Что рекомендуют есть гипертоникам

В эфире телеканала «Россия 1» Агапкин заявил, что немного снижает артериальное давление прием 15-20 гр. горького шоколада в сутки, а кардамон, обладающий гипотензивным действием, можно добавить в чашку кофе или чая. Он посоветовал класть в напиток половину чайной ложки молотой специи, чтобы избежать эффекта «колотящегося сердца».

Пищевой блок Фото: Global Look Press/R. Koenig

Ранее исследователи Американской кардиологической ассоциации заявили, что в борьбе с гипертонией могут помочь фисташки — в ходе испытания у группы, употребляющей эти орехи, систолическое амбулаторное артериальное давление «значительно снизилось». В Британии также называли «суперпродуктом» для гипертоников свеклу — из-за содержания в ней нитратов, расслабляющих кровеносные сосуды и снижающих давление, благодаря чему кровь начинает циркулировать гораздо свободнее.

Ученые из университета Западной Австралии утверждали, что в борьбе с гипертонией помогает регулярное употребление черного чая. А исследователи из университета Лаваля в Канаде заявили, что клюквенный сок может способствовать нормализации давления и у гипертоников, и у гипотоников.

Проблеме с давлением всегда уделяется большое внимание — как говорил «Известиям» доктор медицинских наук, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов, от гипертонии в России страдает практически каждый второй взрослый человек, и с возрастом риск получить это заболевание становится выше .

Как нормализовать давление

Врачи призывают с осторожностью относиться к подобным рекомендациям.

— Правильно будет сказать, что на артериальное давление влияет много факторов , — рассказала «Известиям» врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова. — Это не только питание — всегда нужно разбираться, с чем конкретно связано изменение давления, тем более если это выходит за рамки нормы.

По ее словам, питание имеет большое значение, особенно для гипертоников, но выявить какие-то универсальные продукты, которые реально окажут значительное влияние на давление, довольно сложно. Поэтому надеяться надо не на конкретный продукт, который сработает и будет улучшать самочувствие, а в целом на сбалансированное питание .

Пищевой блок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

— История с давлением — это все-таки в первую очередь правильное обследование и медикаментозная терапия, также правильно подобранная , — говорит врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. — Что касается еды, то независимо от того, высокое давление или низкое, имеет смысл употреблять продукты, которые в целом благотворно влияют на сосудистую стенку . Это продукты, содержащие витамины С и биофлавоноиды: все ягоды, фрукты, овощи. Они не могут резко снизить давление, но за счет своих компонентов влияют на укрепление стенки сосудов, на улучшение ее эластичности, что полезно и для гипотоников, и для гипертоников.

Терапевт Надежда Чернышова отмечает, что питание действительно оказывает существенное влияние на артериальное давление, но нет такого универсального продукта, который сам бы по себе решил все проблемы — это только один из дополнительных методов коррекции .

— Сейчас много каких-то сообщений о том, что тот или иной продукт убивает вирус, — говорит она. — На чем это базируется? На том, что из питательного вещества выделили биологически активное вещество, которое так или иначе влияет на бактерии или вирус, но эти данные могут помочь ученым в дальнейших разработках, а не потребителям. Например, из ландыша выделили вещество, на основе которого в результате сделали препарат для сердечников — сейчас он уже производится синтетическим образом, но начало было положено на экспериментах на ландышах. Но это не значит, что надо пойти в лес, наесться этих ягод ландыша. Это яд!

Чернышова подчеркнула, что эффекты, установленные учеными, не имеют прямой связи с нашим привычным рационом.

Пищевой блок Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Врач-эндокринолог, диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Евдокимова в свою очередь замечает, что универсальные продукты, нормализующие давление и у гипотоников, и у гипертоников, есть, но важно оговориться, что в случаях резкого и сильного подъема артериального давления эти советы не используются.

— Речь идет о фоновом применении продуктов, которые выравнивают давление , — сказала она «Известиям». — При этом нужно помнить, что все рекомендации носят персонифицированный характер. Стараясь нормализовать давление, люди начинают употреблять курагу, сухофрукты, но это также может привести к повышению уровня сахара в крови.

К советам не от лечащего врача эксперты призывают относиться осторожно. Евдокимова, например, ставит под сомнение слова о понижающем давление кардамоне.

— Он обладает другими эффектами, лучше быть осторожнее и помнить об индивидуальном влиянии каждого пищевого компонента на пациента и его здоровье , — подчеркивает она.

Что нельзя есть при повышенном давлении

— Для гипертоников уже есть DASH-диета, которую разработали в Кардиологическом обществе Америки , — говорит Круглова. — Основные принципы этой диеты — это ограничение соли. Изначально рекомендовано снизить количество соли в течение дня до 5 граммов, а если это будет неэффективно, то использовать ее меньше трех граммов в течение дня. Также там прописано достаточное количество продуктов, которые содержит калий, а это в основном овощи и фрукты. Если человек съедает не меньше четырёхсот-пятисот граммов овощей и фруктов в день, то, скорее всего, он получает свою норму калия.

По ее словам, с точки зрения наличия калия важно обратить внимание на сухофрукты, персики, абрикосы, хорошо подойдет печеный картофель. Она отмечает, что важно ограничить количество насыщенных жиров. Речь идет о жирах в основном животного происхождения, это жирное мясо, колбасные изделия, готовое мясные полуфабрикаты, молочные продукты высокой жирности, транс-жиры, которые добавляются в кондитерские изделия .

Пищевой блок Фото: Global Look Press/digifoodstock.com

Чернышова замечает: чем более здоровое питание у человека, тем больше шансов избавиться от проблем с давлением. По ее словам, надо как можно меньше есть полуфабрикаты, колбасы, сосиски, пельмени, наггетсы и больше свежеприготовленной и не очень калорийной еды.

— Для гипертоников точно сработает еда с небольшим количеством соли, — говорит она. — Нужно плавно снижать ее потребление, чтобы организм не заметил изменение вкуса. Нужно избегать готовых и консервированных продуктов, нужно не жарить, а запекать, тушить и отваривать. Ешьте много свежих овощей. И важен активный образ жизни — должна быть достаточная физическая нагрузка без переедания.

По ее словам, гипотоники в меньшей степени зависят от еды, но эти рекомендации годятся и для них, разве что ограничение соли здесь не так обязательно.

Елена Евдокимова отмечает, что к универсальным продуктам для гипертоников и гипотоников можно отнести зеленый чай средней степени заварки — крепкий зеленый чай повышает давление, а слабый — понижает . Круглова считает, что ограничения по кофеину для гипертоников должны быть — он содержится и в кофе, и в чаях (за исключением травяных и красных).

— Подойдут красные кислые ягоды: боярышник, калина, клюква, брусника, — говорит Евдокимова. — Они в какой-то степени тоже, в зависимости от концентрации в напитке на основе этих ягод, влияют на давление. Боярышник и калина обладают эффектом снижения артериального давления.

По ее словам, хорошо влияет на людей, склонных к высокому давлению, рис как источник калия. А вот маринады, соленья, копчения, колбасы, зрелые сыры следует ограничить или убрать из рациона гипертоников.