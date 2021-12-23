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Ученые назвали помогающий в борьбе с гипертонией продукт

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В борьбе с гипертонией может помочь включение в свой рацион фисташек. Об этом пишет газета Daily Express со ссылкой на исследователей из Американской кардиологической ассоциации.

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Так, ученые провели исследование, в котором наблюдали за двумя группами испытуемых, страдающих одновременно от склонности к повышенному артериальному давлению и диабета второго типа.

Первая группа добровольцев питалась продуктами с низким содержанием жира и большим количеством углеводов, в рацион второй группы были включены фисташки.

Через четыре недели эксперимента ученые пришли к выводу, что фисташковая диета значительно снизила общее периферическое сопротивление, повысила сердечный выброс и улучшила некоторые показатели вариабельности сердечного ритма.

«Систолическое амбулаторное артериальное давление значительно снизилось после фисташковой диеты, причем больше всего это наблюдалось во время сна», — заявили ученые.

2 октября врач-кардиолог столичного госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов назвал вызывающие гипертонию продукты. Он пояснил, что необходимо употреблять меньше соли, исключить из своего рациона большое количество полуфабрикатов и придерживаться рационального питания, чтобы не было избыточной массы тела, которая приводит к гипертонии.

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