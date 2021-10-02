Врач-кардиолог назвал вызывающие гипертонию продукты

Большое количество полуфабрикатов в рационе питания может спровоцировать гипертонию. Об этом в субботу, 2 октября, заявил врач-кардиолог столичного Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов.

«Да, нужно употреблять меньше соли, исключить из своего рациона огромное количество полуфабрикатов, придерживаться рационального питания, чтобы не было избыточной массы тела, которая приводит к гипертонии. Также нужно есть меньше продуктов, имеющих в своем составе жиры животного происхождения. Если говорить о неправильных продуктах, то это, как правило, наиболее дешевые: сосиски, где содержится много жира, колбаса, пельмени», — рассказал врач «Парламентской газете».

Кроме того, Иванов посоветовал добавлять в свой рацион полноценный белок — мясо, рыбу и овощи. Также врач отметил, что необходимо отказаться от чрезмерного употребления «быстрых» углеводов, так как они формируют сахарный диабет второго типа.

Ранее, 14 сентября, врач-кардиолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Ирина Поляева заявила, что наиболее частыми осложнениями гипертонии являются нарушение мозгового кровообращения (инсульт) и инфаркт миокарда.

Она отметила, что при повышении артериального давления нельзя резко снижать его, так как из-за этого головной мозг и сердце остаются без нормального снабжения кислородом.