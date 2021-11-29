Названы полезные для здоровья свойства свеклы

Свекла является «суперпродуктом», способным предотвратить повышение артериального давления до опасно высокого уровня. Об этом 29 ноября сообщает британское издание Daily Express.

Как отметила автор статьи Миранда Слейд, гипертония является «тихим убийцей», который нередко приводит к инфарктам и инсультам. Пагубно отразиться на давлении может употребление ряда продуктов, особенно богатых насыщенными жирами и солью. Между тем, есть продукты, способные его стабилизировать. В первую очередь речь идет о свекле.

Слейд уточнила, что свекла особенно полезна для сердца из-за содержания в ней нитратов, расслабляющих кровеносные сосуды и снижающие давление, благодаря чему кровь начинает циркулировать гораздо свободнее.

При повышенном давлении, по мнению Слейд, лучше всего помогает свекольный сок. При этом овощ полезен при любом способе употребления, заверила она. Так, можно делать соки, нарезать свеклу в салат, добавлять в смузи или ризотто, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В ходе одного из исследований участникам предлагали выпивать 250 мл сока и съедать по 250 г запеченной свеклы в течение двух недель. За этот период показатели давления у респондентов «значительно» понизились.

13 ноября ученые из университета Западной Австралии заявили, что в борьбе с гипертонией помогает регулярное употребление черного чая. По словам специалистов, некий компонент черного чая, помимо кофеина, может влиять на скорость изменения артериального давления в ночное время.