Назван нормализующий давление напиток

Клюквенный сок может способствовать нормализации кровяного давления. К такому выводу пришли ученые из университета Лаваля в Канаде.

Для своей научной работы специалисты использовали 45 исследований. Их анализ показал, что у тех, кто пил клюквенный сок, систолическое давление уменьшалось на 1,52 мм. рт. ст., а диастолическое — на 1,78 мм. рт. ст.

Кроме того, специалисты пришли к выводу, что клюквенный сок может способствовать нормализации уровня холестерина в крови. Это связано с тем, что в клюкве содержатся полифенольные соединения, добавляет сайт Daily Express.

Специалисты указали также на антиоксидантные и противовоспалительные свойства ягоды.

Ранее, 23 декабря, было опубликовало исследование Американской кардиологической ассоциации, из которого следует, что в борьбе с гипертонией может помочь включение в свой рацион фисташек.

До этого, 2 октября, врач-кардиолог столичного госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов назвал вызывающие гипертонию продукты. Он пояснил, что необходимо употреблять меньше соли, исключить из своего рациона большое количество полуфабрикатов и придерживаться рационального питания, чтобы не было избыточной массы тела, которая приводит к гипертонии.