Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов впервые в своей карьере вышел в полуфинал чемпионата Australian Open в Мельбурне. Об этом 24 января говорится на официальном сайте турнира.

В четвертьфинале он обыграл американца Себастьяна Корду, который отказался продолжать матч в третьем сете из-за травмы. Счет составил 7:6 (7:5), 6:3, 3:0 в пользу российского спортсмена, игра продлилась 1 час 50 минут.

Следующим противником Хачанова станет победитель матча между греком Стефаносом Циципасом и чехом Иржи Легечкой.

23 января теннисист из России Андрей Рублев вышел в четвертьфинал Australian Open. Он обыграл датского спортсмена Хольгера Руне со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9).

До этого, 21 января, Екатерина Александрова проиграла в матче третьего круга полячке Магде Линетт и стала последней россиянкой, покинувшей турнир. Игра закончилась со счетом 6:3, 6:4.

Australian Open завершится 29 января. В 2022 году победителем турнира стал испанец Рафаэль Надаль, а среди женщин — австралийка Эшли Барти.