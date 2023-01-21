Теннисистка Александрова последней из россиянок вылетела с Australian Open

Теннисистка Екатерина Александрова стала последней россиянкой, закончившей выступление в одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии.

21 января она уступила в матче третьего круга полячке Магде Линетт. Игра закончилась со счетом 6:3, 6:4 и продолжалась 1 час 16 минут.

Александрова была посеяна на турнире под 19-м номером.

В мужском турнире продолжают выступления Карен Хачанов и Андрей Рублев. Они вышли в четвертый круг, который соответствует 1/8 финала.

Накануне завершил выступление прошлогодний финалист Открытого чемпионата Австралии Даниил Медведев. Он проиграл со счетом 7:6 (9:7), 6:3, 7:6 (7:4) американцу Себастьяну Корде.