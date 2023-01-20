Тим и лидер: как Рублев одолел звездного австрийца

В первые дни Открытого чемпионата Австралии в спортивную составляющую вмешалась политика. Как и ожидалось, она коснулась России и ее спортсменов. Утром 19 января по Москве с этим столкнулся Андрей Рублев, которому пришлось обращаться по ходу игры к судье из-за оскорблений с трибун со стороны зрителей, развернувших флаг Украины. Впрочем, это не помешало нашему теннисисту одержать победу и выйти в третий круг. До этого он отметился другим ярким успехом, выбив по итогам первого своего матча звездного австрийца Доминика Тима. Помимо Андрея до 1/16 финала в одиночных разрядах дошли его соотечественники Даниил Медведев, Карен Хачанов и Екатерина Александрова. Неожиданностью со знаком минус стал ранний вылет Аслана Карацева, Вероники Кудерметовой, Дарьи Касаткиной и Людмилы Самсоновой. О том, как проводят нынешний Australian Open российские теннисисты — в материале «Известий».

Скандалы с флагами

Во втором круге Андрей Рублев играл против финна Эмиля Руусувуори. Во время матча группа фанатов на первом ряду трибуны постоянно размахивала флагом Украины и периодически отпускала оскорбительные кричалки в адрес российского теннисиста. В ходе второго сета Рублев обратился к судье на вышке по этому поводу. После игры он сообщил, что обращался не из-за флага, а из-за оскорблений в свой адрес. При этом судья спросил его, не смущает ли Рублева флаг, но по нему у Андрея не было вопросов.

Фото: TASS/EPA/FAZRY ISMAIL

В итоге Рублев сумел довести встречу до победы со счетом 3:1. Стоит отметить, что ему вообще пока приходится преодолевать немало трудностей. В первом круге 25-летний теннисист получил самого статусного из всех соперников, которые достались россиянам. Им стал звездный австриец Доминик Тим, финалист Australian Open — 2020, в том же году выигравший другой турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США (US Open).

Правда, австриец после травм резко сдал и последний год выступает не лучшим образом. Но и Рублев провалил старт, вылетев в первом круге двух турниров в Аделаиде. Однако в Мельбурне Тим был обыгран в трех сетах. Затем случился успех во втором круге под оскорбления фанатов с украинским флагом. А утром 21 января Андрей сыграет с британцем Дэниэлем Эвансом. В случае успеха наш теннисист пройдет в четвертый круг, где его ждет победитель пары Уго Умбер (Франция) – Хольгер Руне (Норвегия).

— Не стоит удивляться успехам Рублева, поскольку неудачи в Аделаиде произошли все-таки на старте сезона, в первых официальных матчах в году, когда еще идет подготовка к основным соревнованиям, — поделился мнением с «Известиями» полуфиналист Australian Open — 1996 в парном разряде Андрей Ольховский. — К тому же надо учитывать, что Тим до сих пор не вернулся в свою былую форму и давно выглядит не лучшим образом. Это не тот Доминик, который играл в финалах турниров Большого шлема два-три года назад. Так что молодец Рублев, что сыграл в свою силу, а во втором круге не повелся на провокации трибун и прошел дальше.

История с украинским флагом была не первой на турнире. В первом круге женского разряда россиянка Камила Рахимова играла с украинкой Екатериной Брайндль. Болельщики вывесили на трибунах российский флаг, что сразу вызвало протест со стороны посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко, который потребовал от организаторов убрать триколор. В итоге Федерация тенниса Австралии на ходу поменяла регламент, запретив болельщикам демонстрацию на трибунах флагов России и Белоруссии.

— Проблемы с флагами вызывают огорчение, — сказал «Известиям» заслуженный тренер России и Украины Владимир Камельзон. — Но то, что происходит на трибунах, — не дело игроков. Для этого есть охрана, организаторы соревнований. Конечно, обидно, что они убрали российский и белорусский флаги, но всё равно: спрятать от публики российских и белорусских игроков нельзя. Я еще считаю нужным отдать должное организаторам Australian Open: не в пример организаторам прошлогоднего US Open они хотя бы напротив фамилий русских и белорусов ставят название страны. А американцы ставят фамилию и прочерк. Будто тень какая-то играет. Я очень возмущался тогда этому. Австралийцы хотя бы ставят название страны на табло и в протоколах. Это уже немало в период таких санкций, с которыми нам, видимо, придется бороться еще не один год.

Владимир Камельзон призвал не судить строго организаторов АО и учитывать, что в отличие от других видов спорта в теннисе не поддались тотальному давлению западных государств после начала специальной военной операции и не стали отстранять россиян от индивидуальных соревнований.

— Борьба идет так, что из-за этих санкций и общего настроя политиков против русских симпатии зрителей идут в другую сторону, — добавил специалист. — И нашим ребятам надо правильным поведением и высоким классом игры это закреплять и усиливать. Тогда массовый болельщик со всего мира будет поддерживать именно их.

Мужчины

Помимо Рублева до третьего круга дошли Даниил Медведев и Карен Хачанов. Медведев год назад дошел до финала Открытого чемпионата Австралии, обидно упустив в решающем матче легендарному испанцу Рафаэлю Надалю, ведя в счете 2:0. 20 января утром он сыграет с американцем Себастьяном Кордой, а в случае победы поборется за выход в четвертьфинал с поляком Хубертом Хуркачем или канадцем Денисом Шаповаловым.

Не исключен вариант, что мы увидим российский четвертьфинал, так как Медведев на этой стадии может встретиться с Хачановым. Для этого Карену надо ближайшим утром одолеть американца Фрэнсиса Тиафо, а затем победителя пары Маккензи Макдональд (США) – Йосихито Нисиока (Япония). Еще один наш топовый теннисист, Аслан Карацев, вылетел уже в первом круге.

— Наши основные ребята, кроме Карацева, очень удачно стартовали, — отметил Владимир Камельзон. — Выиграть одну-две игры в Австралии — очень хороший результат, если учесть, что сейчас начало сезона, когда многие еще не вкатились в ритм. Это показал тот же Доминик Тим. Поэтому вся наша боевая тройка в лице Медведева, Рублева и Хачанова прекрасно себя показала. Но самое главное — вторая неделя, когда будет четвертьфинал и решающие стадии. Там уже сплошь и рядом будут теннисисты, которые умеют действовать под выигрыш турнира Большого шлема: вытаскивать из себя весь свой потенциал и подходить в оптимальной форме к решающим встречам.

По мнению тренера, все три наших теннисиста могут преуспеть там, потому что обладают характером и способностью быстро восстанавливаться в силу своего довольно молодого возраста — 25–27 лет. А этот момент крайне важен на вторую неделю турнира, подчеркнул эксперт.

Уверенно идет по турниру самый звездный его игрок серб Новак Джокович, спокойно дошедший до третьего круга. Примечательно, что его и Медведева основные конкуренты уже отсутствуют на соревновании. Рафаэль Надаль вылетел в первом круге. Во втором проиграл Александр Зверев из Германии. А первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вообще снялся с AО из-за травмы.

— Надаль уже споткнулся — возможно, уже сказывается возраст, — предположил Камельзон. — Он ведь уже подходит к тем годам, в которые в прошлом году закончил карьеру Роджер Федерер. Хотя Джокович ненамного моложе Рафаэля, но пока на этом Открытом чемпионате Австралии выглядит хорошо и уверенно берет свои матчи. Вот и второй круг у француза Энзо Куако Новак выиграл спокойно, в своем стиле, пусть соперник был и не самого высокого уровня. На мой взгляд, фавориты этого турнира — Джокович и Медведев.

Женщины

Россиянки Вероника Кудерметова, Дарья Касаткина и Людмила Самсонова успешно провели концовку прошлого сезона. Но все они в Мельбурне вылетели уже в первых двух кругах. У женщин в игре остаются только Екатерина Александрова и Варвара Грачева.

Первая утром 20 января сыграет с Магдой Линетт, а в случае победы спустя два дня поборется за выход в четвертьфинал с немкой Лаурой Зигемунд или четвертой ракеткой турнира француженкой Каролин Гарсия. Грачева в то же время встретится с чешкой Каролиной Плишковой, а затем может попасть на китаянку Чжан Шуай или американку Кэти Волынец.

— Вылет Кудерметовой, Касаткиной и Самсоновой для меня достаточно удивителен, — подчеркнул Андрей Ольховский. — Те же Вероника и Дарья неплохо себя показали на прошлой неделе в Аделаиде. И я предполагал, что в Мельбурне они сыграют гораздо лучше, как и Людмила. Не скажу, что они казались фаворитами турнира, но далеко по сетке вполне могли пройти. Как и Анастасия Потапова, которая тоже вылетела во втором круге. Сложно загадывать, как пойдут дальше дела у Александровой и Грачевой. У женщин очень сложно заранее предсказать результаты, особенно после того, как вылетели три сильнейшие наши теннисистки. Поэтому стоит пожелать Екатерине и Варваре успехов. Соперники у них непростые. И я не жду от наших экстраординарных успехов, но надеюсь на них.

Открытый чемпионат Австралии закончится 29 января. Этот турнир россияне дважды выигрывали в мужском одиночном разряде (Евгений Кафельников в 1999 году и Марат Сафин в 2005-м) и один раз в женском (Мария Шарапова в 2008 году).