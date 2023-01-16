Русский Мельбурн: Россия ставит рекорды на Australian Open

В понедельник, 16 января, начинаются матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), первого в сезоне турнира «Большого шлема». В нем примут участие сразу 19 россиян — 14 женщин и пятеро мужчин. Это самое высокое представительство за последние годы. Выступят все наши лидеры, включая Даниила Медведева, Андрея Рублева, Дарью Касаткину и Веронику Кудерметову. Сыграет и Анастасия Павлюченкова, пропускавшая значительную часть прошлого сезона из-за травмы. В Австралию наконец пустили и серба Новака Джоковича, который не выступал из-за антиваксерской позиции. Всё это делает турнир очень интересным, в том числе и для наших болельщиков.

Трудности Медведева и Рублева

Даниил Медведев в четвертьфинале может встретиться с рекордсменом по числу выигранных турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем, который не позволил ему год назад стать чемпионом Australian Open. Но перед этим ему нужно будет сыграть еще несколько матчей с сильными соперниками. В частности, с американцем Себастьяном Кордой, с которым Медведев может встретиться в четвертом круге.

— В первую очередь Медведев очень тщательно готовится, — рассказала «Известиям» 18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева. — Во всяком случае в соцсетях он разместил фотографию, как играет с лёта. То есть Даня тренирует такую игру, что ему необходимо. В четвертьфинале может быть матч с Надалем? До него еще надо дойти. Там еще есть Себастьян Корда, молодой игрок, который сейчас бьет копытом, что называется. Хорошо готов, в хорошей форме находится, только что у него было три матчбола в матче против Новака Джоковича.

Андрея Рублева, который в январе стал первой ракеткой России, опередив в рейтинге ATP Медведева, вероятно, будет ждать другая суперзвезда последних 15 лет серб Новак Джокович. Но перед этим обоим нужно сыграть еще несколько матчей с сильными соперниками.

— То, что Рублев стал первой ракеткой России, никакого значения не имеет, — добавила Анна Дмитриева. — Это рейтинг, он меняется. Нужно быть полным дураком, если ты на это реагируешь. Самое главное, что он в этом сезоне еще не выиграл ни одной встречи. С другой стороны, это не так катастрофически опасно, если он использовал эти турниры, это время — две недели — для подготовки к Australian Open. Скорее всего, так и было. Наверное, Андрей пытался ликвидировать свои слабые места. У него неплохая сетка. Стартовый матч с Домиником Тимом. Он сейчас в гораздо более сложном положении, чем Рублев, — возвращается, но пока еще не набрал ту силу и форму, которые были у него три года назад. Каждый матч — это испытание.

Помимо Медведева и Рублева в основной сетке у мужчин выступят Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и Павел Котов. Все лидеры сборной России на месте.

Лидеры набрали форму

Дарья Касаткина в субботу, 14 января, играла в финале турнира «Аделаида-2» со швейцаркой Белиндой Бенчич. Проиграла с разгромным счетом, но, по мнению Анны Дмитриевой, это не так уж и важно. Через какие-то полтора часа после окончания матча Даша уже сидела в аэропорту, готовясь вылететь в Мельбурн на Australian Open. Там она может в четвертом круге встретиться с Вероникой Кудерметовой, которая в «Аделаиде-2» дошла до полуфинала, но снялась с турнира, не став играть с Бенчич. Соперница Касаткиной по полуфиналу испанка Паула Бадоса также отказалась от поединка.

— Касаткина, видимо, в хорошей форме, — считает Анна Дмитриева. — Думаю, в финале «Аделаиды» она просто не настроилась. Может, спешила на самолет, может, не хотела расходовать себя раньше времени. Но игра с Белиндой Бенчич требует полной отдачи. Через два дня был запланирован старт Australian Open. Поэтому лучше было поэкономить силы, как это сделали и Вероника Кудерметова, и Паула Бадоса. Многие так поступили, потому что очень сложно закончить один турнир и на следующий день играть самый важный. Надеюсь, она готова и вместе с Кудерметовой они дойдут друг до друга.

Вероника Кудерметова с полуфинала в Аделаиде снялась, хотя теоретически там мог бы быть российский финал. Всё для того, чтобы поэкономить силы, хотя официальная причина — мелкая травма. Но по-другому и нельзя было избежать еще одной сложной игры.

— В четвертьфинале в Аделаиде Вероника отыграла пять матчболов у Даниэль Коллинс, — продолжила Анна Дмитриева. — Этого достаточно, в следующем матче она отказалась играть. На следующий же день расходовать максимум энергии просто неправильно. Она сослалась на мелкую травму, но это распространенное явление. В четвертьфинале у нее была трудная соперница, но Кудерметова сама хорошо охарактеризовала игру: «Я не знаю, как играла технически и физически, но я точно проявила характер». Для нее это важно. На ранних стадиях ей не хватало уверенности в себе, сейчас она научилась бороться до конца.

Кроме Касаткиной и Кудерметовой в Австралии выступит солидное количество россиянок. Больше представительниц только у США. Среди наших выделяется Анастасия Павлюченкова, наконец-то начавшая выступать после травмы. Настя пропустила большую часть прошлого сезона, так как занималась своим здоровьем. На Australian Open впервые в основной сетке выступит сестра Вероники Кудерметовой Полина, пробившаяся туда из квалификации. Также в первом круге будут Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Анна Калинская, Евгения Родина, Варвара Грачева, Камилла Рахимова, Анна Блинкова и Диана Шнайдер. Еще одной спортсменкой, которая может круто показать себя, является Людмила Самсонова.

— Самсонова пока не очень себя проявила, но я жду от нее больших успехов. Концовку прошлого сезона она провела блестяще. Еще есть Екатерина Александрова, но ее форма пока еще неясна, — подытожила Анна Дмитриева.

Среди иностранных спортсменов на Australian Open выступят многие лидеры. Помимо Надаля и Джоковича это канадец Феликс Оже-Альяссим, швейцарец Стэн Вавринка, австриец Доминик Тим и Александр Зверев из Германии. Пропускает турнир первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, получивший не так давно травму.

У женщин полячка Ига Свентек и туниска Онс Жабер возглавят список фаворитов первого турнира «Большого шлема» в сезоне. А вот двукратная победительница Australian Open Наоми Осака в этот раз соревнование пропустит — японка беременна и посвятит нынешний сезон личной жизни.