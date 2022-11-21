Рублев и дивиденды: россиянин отлично отыграл на итоговом турнире

Российские теннисисты в 2022-м впервые за три года не смогли добраться до решающего матча итогового турнира ATP. В 2020 году Даниил Медведев обыграл в финале австрийца Доминику Тиму, в 2021-м он же проиграл немцу Александру Звереву. В этот раз экс-первой ракетке мира не удалось выйти из группы: Даниил уступил все три матча на решающих тай-брейках. Зато порадовал своих болельщиков Андрей Рублев. Олимпийский чемпион с третьей попытки преодолел групповой раунд, но уступил путевку в финал норвежцу Касперу Рууду.

Два из четырех

Андрей Рублев в этом сезоне выиграл четыре титула (Марсель, Дубай, Белград и Хихон). Также он дошел до двух четвертьфиналов турниров «Большого шлема» и был очень близок к преодолению этой пока недостижимой для него отметки на «Ролан Гаррос», но проиграл чемпионский тай-брейк Марину Чиличу. Эти результаты позволили 25-летнему россиянину третий год подряд квалифицироваться на итоговый турнир ATP. Напомним, предыдущие две попытки закончились для Андрея неудачно: он не смог выйти из группы.

В этот раз россиянину досталась настоящая «группа смерти». Новак Джокович — в сумасшедшей форме, Даниил Медведев и Стефанос Циципас. Великому сербу он уступил: Джокович взял реванш за поражение в финале домашнего турнира в Белграде в конце апреля. Зато обыграл Андрей и Медведева, и Циципаса. С обоими были ожесточенные бои, но в обоих матчах Рублев переигрывал более титулованных оппонентов по всем основным аспектам. Оба раза россиянин проигрывал первый сет, но переворачивал ход игры за счет характера и великолепного приема.

Казалось, что в такой форме Рублев способен обыграть и Рууда, у которого перед отчетным матче вел 4:1 по личным встречам. Но Каспер в этом году добился еще более внушительного прогресса: взял три титула, дошел до двух финалов турниров «Большого шлема» и был в одном матче от звания первой ракетки мира. Обыграть Карлоса Алькараса в решающем матче US Open-2022 не получилось, хотя норвежец был в одном очке, чтобы выиграть третий сет и повести 2:1 по партиям. В итоге он не реализовал сетбол и проиграл сначала тай-брейк, а затем и титул.

В Турине норвежец в двух партиях обыграл Феликса Оже-Альяссима, а во втором туре оформил путевку в полуфинал в трехсетовом триллере с Тейлором Фритцем. Матч с Рафаэлем Надалем уже ничего не решал (кроме 200 очков рейтинга). Каспер проиграл испанцу в концовках обеих партий, но зато получил почти двое суток отдыха перед полуфиналом. Рублев же вышел на полуфинал на следующий день после изматывающего матча с Циципасом, который длился почти три часа.

И эта усталость сказалась. Андрей отлично проявлял себя до середины первой партии, но затем проиграл свою подачу и заметно сник. Рууд выиграл восемь геймов подряд. Рублев понял, что терять ему нечего, когда уже безнадежно проигрывал. Сделал один обратный брейк, взял подачу под ноль, но этого не хватило, чтобы сломить соперника.

— Не думаю, что на поражение повлиял календарь, — сказал «Известиям» победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте, тренер сборной России Андрей Ольховский. — Думаю, в первую очередь проблема в психологическом состоянии. Он слишком сильно переживает неудачные розыгрыши, проигранные геймы на своей подаче. Это мешает показать тот уровень, на который Андрей способен. В любом случае полуфинал итогового и завершение сезона в восьмерке — великолепный результат. Несмотря на обидное поражение, сезон только в плюс Андрею. Будем надеяться, в следующем сезоне будут улучшение и более высокий результат.

Противоречивый сезон

Даниил Медведев проиграл все три матча в красной группе ATP Finals. В каждом 26-летний россиянин участвовал в драме и был вынужден догонять, играл по два тай-брейка и уступал на тай-брейках в третьем, решающем сете. Против Циципаса и Джоковича он вдобавок перед развязкой подавал на матч, но упускал этот гейм.

Медведев довел серию поражений от соперников из топ-10 до восьми игр, она длится с финала Australian Open, когда вел 2:0 у Рафаэля Надаля и проиграл, второй год остановившись в шаге от титула «мейджора» в Мельбурне. В целом Даниил провел наименее успешный сезон за четыре года в элите в плане побед, достижений и рейтинговых очков.

Хотя в конце февраля он впервые в карьере возглавил рейтинг ATP и в сумме провел в статусе первой ракетки мира рекордные для россиян 14 недель (прервал 18-летнюю серию «Большой четверки», стоит учитывать недопуск Новака Джоковича в Мельбурн и лишение рейтинговых очков Уимблдона)

Даниил потерял этот статус, когда не смог защитить титул чемпиона US Open. Россиянин вылетел в четвертом круге от Ника Кирьоса, впервые с 2019 года не добравшись до полуфинала американского мейджорах.

Напомним, что Медведев дважды прерывал сезон из-за травм: весной с возвращением к Roland Garros и осенью после досрочного окончания мощного полуфинала против Джоковича в Астане. После рождения первенца Даниил завоевал второй титул за год и 15-й в карьере (в Вене) и сразу проиграл в Париже (в этом сезоне у него нет финалов и чемпионств на «мастерсах»). Победа в итоговом могла скрасить этот год, но он у Медведева откровенно не получился.

— Даниил не сможет закончить год в топ-5, но в любом случае этот сезон нельзя назвать для него провальным, — подчеркнул «Известиям» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Он четыре месяца был первой ракеткой мира, здорово сыграл на Australian Open. Не забывайте, что он перенес операцию по удалению грыжи, потом у него недавно была мышечная травма. Медведев не был в своей лучшей форме в Турине. А на таком уровне, когда ты играешь с игроками топ-10, все решают мелкие детали. Даниилу надо хорошо отдохнуть и вновь здорово начать следующий год в Австралии.

В 2023 году Australian Open стартует 16 января.