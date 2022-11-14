Двойка удалая: выйдут ли Медведев и Рублев из группы на Итоговом

В понедельник, 14 ноября, в борьбу на Итоговом турнире ATP вступают россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев. Они попали в одну группу, и в первом туре сыграют друг с другом. Даниил постарается повторить прошлогоднее достижение, вновь дойдя до финала, а Андрей — впервые преодолеть групповой этап. Также в их квартете выступят 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема»Новак Джокович и третья ракетка мира Стефанос Циципас. Это «группа смерти», считают опрошенные эксперты. Двоим счастливчикам, которые выйдут в полуфинал, придется показать свою лучшую игру в Турине.

Шахматы на корте

Даниил Медведев в этом сезоне дошел до финала Australian Open, где вел 2:0 по сетам у Рафаэля Надаля, но все же уступил в решающей пятой партии (2:3). После этого обидного поражения его год сложился неоднозначно. С одной стороны, Даниил 14 недель был в статусе первой ракетки мира (до этого лучшим результатом среди россиян владел Марат Сафин — девять недель во главе рейтинга ATP). С другой, Медведев слабо для себя провел US Open (в четвертом круге проиграл Нику Кирьосу), а на «Мастерсах» только один раз дошел до полуфинала. Два титула россиянин завоевал в Лос-Кабосе (ATP-250) и Вене (ATP-500).

В столице Австрии Медведев обыграл Янника Синнера, Доминика Тима, Григора Димитрова и Дениса Шаповалова. Показалось, что Даниил набрал отличную форму, и сможет ударно завершить сезон. Но в первом же круге парижского «Мастерса» он проиграл не хватающему звезд с неба Алексу де Минауру. Поэтому в какой форме 26-летний москвич подошел к Итоговому — большая загадка.

— Мне кажется, на Итоговом турнире нет фаворитов и в то же время каждый спортсмен является претендентом на победу, — подчеркнул Даниил Медведев на пресс-конференции. — Здесь собрались лучшие из лучших. Сложно предположить, кто столкнется с ментальными или физическими проблемами. Абсолютно любой игрок может преподнести сюрприз на Итоговом турнире.

Андрей Рублев в этом сезоне выиграл четыре титула (Марсель, Дубай, Белград и Хизон), но ему по-прежнему не может покориться ни «Мастерс», ни четвертьфинал турнира «Большого шлема». В этом году Рублев проиграл в 1/4 финала «Ролан Гаррос» (в Париже проиграл Марину Чиличу на чемпионском тай-брейке) и US Open, а всего у него шесть поражений на этой стадии турниров «Большого шлема». Настоящий злой рок. Хотя его игра становится более целостной. Андрей прибавляет в тех элементах, в которых у него есть проблемы (вторая подача, психологическая устойчивость).

Складывается впечатление, что Андрею надо выиграть один крупный титул, чтобы его по-настоящему «прорвало». Почему бы не сделать это в Турине? Но для начала надо здорово сыграть с соперниками по группе. Циципасу он проиграл два матча в этом году (0:2), Джоковича обыграл в финале турнира в Белграде (1:0), а с Медведевым впервые встретится в этом сезоне. Всего же они играли на уровне ATP пять раз: четыре победы у Даниила, одна у Андрея.

— Это будет настоящий шахматный матч, — заявил официальному сайту ATP Рублев. — Я верю, что мы оба покажем отличный уровень, который понравится зрителям. Моя первая реакция о попадании в красную группу была не очень хорошей. Я подумал: «Что я в ней делаю?». Это действительно группа смерти. Но если ты хочешь попытаться победить лучших, то должен встретиться с ними лицом к лицу. Этот момент кажется особенным, и я просто наслаждаюсь им.

Эффект Новака

Олимпийская чемпионка Елена Веснина считает, что фаворитом этого квартета является Новак Джокович. Великий серб в этом году выиграл Уимблдон, но не был допущен до Australian Open и US Open (и еще нескольких крупных турниров североамериканской серии) из-за отсутствия прививки от коронавируса. Антиваксерская позиция стоила Джоковичу звания первой ракетки мира (сейчас он только восьмой). Тем не менее на трех последних турнирах у Новака два титула и финал «Мастерса» в Париже, где он проиграл Хольгеру Руне из Дании.

— Попадание Даниила и Андрея в одну группу означает, что кто-то из них точно будет иметь одну победу, а это очень важно, — рассказала «Известиям» Елена Веснина. — Так как это групповой этап, то войти в полуфинал может даже игрок, у которого одна победа и два поражения. Потому что потом идет подсчет на очки, геймы и так далее. Безусловно, хотелось бы, чтобы прошли оба наших спортсмена. Но группа очень сильная. Новак Джокович является лидером и главным фаворитом всего турнира. Но все возможно. Это конец сезона. Усталость у всех накопилась приличная. Но те, кто попал на Итоговый турнир, сделают все возможное, чтобы показать лучшие выступления.

В очном противостоянии наших теннисистов небольшое преимущество перед матчем у Медведева.

— Не имеет значения, что они партнеры по сборной и давние приятели, — продолжила Елена Веснина. — На корте они будут выяснять отношения, кто победит — тот лучший. Даниил выглядит немного предпочтительнее. Он и в рейтинге выше стоит, и более титулованный, и на год постарше. Но Рублев обыгрывал Медведева. Поэтому я думаю, что это будет очень интересное противостояние, и заранее отдать кому-то пальму первенства не хотелось бы.

В другой группе Рафаэль Надаль сыграет с Каспером Руудом, Феликсом Оже-Альяссимом и ТэйлороМ Фритцем. В первом матче турнира четвертая ракетка мира Рууд обыграл шестого номера рейтинга Оже-Альяссима (7:6, 6:4). Отметим, что на Итоговом важен каждый матч - за победу в нем начисляется 150 очков рейтинга.