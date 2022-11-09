«Не знаю ни одного человека, у кого был бы идеальный удар»

Сезон-2022 российская теннисистка Дарья Касаткина завершает в статусе восьмой ракетки мира. За этот год она выиграла два титула и впервые добралась до полуфинала турнира «Большого шлема» («Ролан Гаррос»). Последним матчем стал триллер на итоговом турнире WTA в Форт-Уорте против француженки Каролин Гарсии. Девушки 2,5 часа выясняли, кто из них достоин пройти в полуфинал. Всё решилось на тай-брейке, где сильнее была Гарсия, которая в результате выиграла этот турнир. После матча Дарье, как она сама призналась, потребовалась пара дней, чтобы «вернуться в реальность», — тогда она и ответила на вопросы «СЭ» и «Известий».

«Чувствовала себя очень плохо — была сильно измотана, ничего внутри не осталось»

— Что осталось в голове после дикого матча с Гарсией на итоговом турнире?

— Было очень сложно. Просто полное опустошение. Отдала всю себя, но по этому поводу нет никаких сожалений. Конечно, обидно проиграть такой матч. Понимаешь, что могла выйти в полуфинал и иметь хорошие шансы пройти дальше по турниру. Но это спорт, кто-то должен был победить, а кто-то — проиграть. Надеюсь, в следующий раз у меня получится выиграть в подобном матче. В любом случае считаю, что это хороший турнир и отличный сезон.

— В матче с Гарсией показали невероятную борьбу, особенно в третьем сете при счете 4:4, когда смогли спасти шесть брейк-поинтов. Как вам это удавалось?

— Психологически непросто. Нужно было на важном счете подавать вторую подачу. Раньше это было для меня большой проблемой, сейчас в этом плане намного лучше. Это был сложный гейм. Если бы я его проиграла, то матч, скорее всего, закончился бы со счетом 6:4, потому что такие геймы играют ключевую роль. Сложно держать себя в позитивном настрое, когда отыгрываешь брейк-поинты, но затем всё равно уступать очко. Поэтому я довольна, как с этим справилась. В начале сезона и в прошлом году зачастую проигрывала геймы в такой борьбе.

— Чего не хватило на тай-брейке?

— Я начала его хорошо, с эйса. Затем несколько очков провела не очень сконцентрировано. Даже, наверное, нервничала немножко больше, чем обычно. Поэтому получился такой скомканный отрезок тай-брейка. После, конечно, завязалась острая борьба. Когда счет идет очко в очко, то любая мелочь может сыграть роль. Поэтому первые очки на тай-брейке самые важные, а я не сыграла их так, как нужно было.

— Последний матч сезона и такой изматывающий. Как чувствует себя организм после этого?

— Сразу после матча эмоционально чувствовала себя очень плохо. Была сильно измотана, ничего внутри не осталось. Физически — хорошо. Довольна тем, что в конце сезона была физически на пике своей формы. Психологически тоже всё было нормально, но после такого завершающего матча мне потребовалась пара дней, чтобы вернуться в реальность.

— Каким запомнится первый итоговый турнир для вас?

— Я бы не сказала, что это первый итоговый. Приезжала в Сингапур. Была запасной, но всё равно успела познакомиться с атмосферой турнира, прочувствовать, понять, как всё работает. По сути, в США отличалось тем, что намного больше тренировалась и играла матчи. В остальном это был для меня как очередной турнир, просто меньше игроков и особенная атмосфера. Старалась направить себя на такой путь, что это очередной турнир и не нужно себя супернакручивать. Пыталась держаться в обычном режиме, чтобы не переволноваться.

«Этот сезон ассоциируется с песней «Прогулка» Земфиры»

— Перед итоговым говорили, что нервничаете. Это какое-то новое ощущение или примерно как на турнирах «Большого шлема»?

— Я, кстати, нервничала меньше. У меня перед «шлемами» нервы играют сильнее. Мне кажется, что атмосфера там более интенсивная: очень много людей, постоянно все корты забиты. Чувствуется, что происходит что-то глобальное. Все-таки на итоговом ситуация другая. Там всё намного спокойнее, меньше людей. Конечно, нервничала, но не так, как на турнирах «Большого шлема».

— Вы провели отличный сезон с возвращением в топ-10, двумя новыми титулами, полуфиналом «Ролан Гаррос» и попаданием на итоговый. Что больше всего запомнится в игровом плане?

— Я очень довольна, это мой лучший сезон. Но даже достигнув определенных успехов в этом году, сидела и думала, что хочу, конечно, больше, хочу еще. Восьмой номер рейтинга — это круто, но седьмой был очень близко, а там уже и шестой недалеко. В конце года поняла, что мне мало того, что сделала. Поэтому приложу все усилия, чтобы достигнуть больших результатов. Запомнится, безусловно, полуфинал «Ролан Гаррос». Это особенный период. Было классно. Поэтому назову этот турнир.

— Глядя на результаты последних двух сезонов, можно говорить о камбэке в карьере Дарьи Касаткиной. В чем вы видите причины этого камбэка? Что изменилось?

— Это результат проделанной большой работы моей команды. Команде, которая у меня сейчас, три с половиной года. Дело в психологической силе, которой мне не хватило после завершения сезона-2018. Я стала взрослее, спокойнее, адекватнее принимаю свои успехи. Поэтому меня не так сильно бросает из стороны в сторону.

— Насколько большой потенциал для роста видите в себе? Чему еще нужно научиться, чтобы стать сильнее?

— В первую очередь на ум приходит подача. Я над ней работаю, поверьте, не первый год и очень много, но результат не приходит быстро. Конечно, в психологическом плане очень много над чем надо поработать. И не знаю ни одного человека, у кого бы был идеальный удар. Поэтому всегда есть куда расти.

— Если бы год назад вам сказали, что будете в конце сезона восьмой в рейтинге, как бы отреагировали?

— Я бы очень сильно не поверила. Потому что для меня эта цель казалась не то чтобы недосягаемой, но далековатой. Хочу сказать, что по ходу того, как ты идешь к этой цели и по чуть-чуть достигаешь каких-то результатов, понимаешь, что эта цель уже недалеко. Так было в этом году. Поэтому сейчас хочу намного большего, чем быть восьмой. Приложу для этого все усилия.

— Назовите песню Земфиры, которая идеально опишет ваш сезон?

— На протяжении всего сезона слушала песню «Прогулка». Не скажу, что опишет мой сезон, но она была со мной весь год, поэтому сильно с ним ассоциируется.