Финальный подсчет: Медведев не смог защитить титул в Эр-Рияде

Даниил Медведев уступил Тейлору Фритцу в финале выставочного турнира в Саудовской Аравии. Американец выиграл два сета подряд на тай-брейке — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3). Для россиянина это был «матч упущенных возможностей», хотя в целом он может занести поездку в Эр-Рияд себе в актив. Кроме того, даже уступив, 26-летний москвич заработал $500 тыс. Добавим, что Медведев являлся действующим победителем турнира. В 2019 году наш теннисист переиграл немца Ян-Леннарда Штруффа и бельгийца Давида Гоффена, а в финале — итальянца Фабио Фоньини. Но в этот раз соперники у Даниила были гораздо серьезнее.

Дело в том, что в последние два года турнир не проводился из-за пандемии коронавируса и перезапустить его решили с более звездным составом участников. Если в 2019-м в Саудовскую Аравию приехали два представителя топ-10, то сейчас их было сразу четверо: Стефанос Циципас (4), Даниил Медведев (7), Андрей Рублев (8) и Тейлор Фритц (10). Все они обеспечили себе выход в четвертьфинал как первые «сеяные».

От Зверева до Вавринки

Правда, Циципасу и Рублеву это не помогло. Оба вылетели в 1/4 финала и сосредоточились на выступлениях в парном разряде — россиянин с итальянцем Маттео Берреттини в итоге дошли до финала, уступив там Хуберту Хуркачу и Доминику Штрикеру. А вот Медведев и Фритц двигались навстречу друг другу. Даниил начал защиту титула с победы над Александром Зверевым, которого мы видели последний раз на корте в полуфинале «Ролан Гаррос» в начале июня.

В 1/8 финала в Эр-Рияде немец прошел Доминика Тима и после этого решил на несколько часов поехать в отель. Это и стало его ошибкой. Зверев выехал на матч с Медведевым за час, но попал в пробку и в итоге опоздал более чем на 30 минут. Даниил всё это время разминался, а Саше пришлось начать матч практически сразу после появления на корте. В итоге первый сет он уступил с «баранкой». Во втором ему удалось навязать Медведеву борьбу и повести с брейком, но в концовке партии россиянин склонил чашу весов в свою пользу.

В полуфинале Медведев встретился с обидчиком Рублева Стэном Вавринкой, которого позвали в Саудовскую Аравию во многом из-за прошлых достижений. Победитель трех турниров «Большого шлема» сейчас не входит в топ-100, но по-прежнему опасен в игре с топами. Счет личных противостояний россиянина и швейцарца был равным (2:2), а последняя встреча соперников состоялась в сентябре во втором круге турнира в Метце. Тогда сразу после US Open Вавринка победил в трех сетах.

В этот раз Даниил взял реванш. В обоих партиях была плотная борьба, но в ключевые моменты Медведев оказался хладнокровнее. Фритц в свою очередь переиграл Хуркача, а в полуфинале на чемпионском тай-брейке победил Кэмерона Норри.

На полмиллиона

Отметим, что в Эр-Рияде Медведев и Рублев играли под флагом России, так как турнир носил выставочный характер и не входил в календарь ATP. Правда, это не помогло Даниилу обыграть неуступчивого американца. Соперники ни разу не отдали друг другу свои подачи, причем у Фритца не было ни одного брейк-пойнта. У вот у Медведева их набралось аж девять: в первом сете — шесть, во втором — три. Увы, но реализация подкачала.

Фритц всегда отыгрывался в критические моменты и доводил дело до тай-брейков, где уничтожил Медведева.

— Наш прошлый матч (в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати) выиграл он. Тогда он сказал мне, что я был лучшим игроком в первом сете, а в этот раз всё поменялось, — заметил после игры Фритц. — Это был очень тяжелый матч. Он всё контролировал. У него были все шансы. Каждый раз, когда он зарабатывал брейк-пойнт, я играл очень хорошо и всегда делал то, что было нужно. А дальше я хорошо сыграл тай-брейки и важные очки, поэтому смог вырвать у него победу. Я всегда очень радуюсь, когда мне удается одержать такие победы, потому что я отлично справился с важными розыгрышами.

За победу Фритц получил чек на $1 млн, Медведев — в два раза меньше, хотя это тоже весьма неплохой гонорар за три матча. Теперь россиянин отправится к своей семье и начнет готовиться к австралийской серии турниров.

Рублев в свою очередь примет участие в турнире, который пройдет в Абу-Даби с 16 по 18 декабря. В прошлом году Андрей стал триумфатором Mubadala World Tennis Championship, обыграв в полуфинале Дениса Шаповалова, а в решающем матче — Энди Маррея. В этот раз соперниками россиянина будут также игравшие в Эр-Рияде Циципас и Норри, а еще — Фрэнсис Тиафо, Каспер Рууд и первая ракетка мира Карлос Алькарас. Рублев начнет турнир матчем с Тиафо (где можно будет взять реванш за поражение на US Open 2022), а победитель выйдет в полуфинал на Алькараса.