Новая серия: кто может помешать Медведеву и Рублеву выиграть миллион

С 8 по 10 декабря в Саудовской Аравии состоится выставочный турнир с участием звездных теннисистов. На нем, помимо подготовки к Australian Open 2023, который традиционно стартует в середине января, Даниил Медведев и Андрей Рублев поборются за серьезные призовые. Победитель турнира в Эр-Рияде получит $1 млн, финалист — $500 тыс., полуфиналист — $250 тыс. Причем россияне попали в число четырех сеяных (наряду с греком Стефаносом Циципасом и американцем Тейлором Фрицем), поэтому пропустят стадию 1/4 финала.

Поиск тактики

Отметим, что Даниил Медведев — действующий победитель турнира. В 2019 году наш теннисист переиграл Ян-Леннарда Штруффа, Давида Гоффена, а в финале итальянца Фабио Фоньини. В этот раз соперники у него будут гораздо серьезнее.

Дело в том, что последние два года турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. Перезапуск решили сделать с более звездным составом участников. Если в 2019 году в Саудовскую Аравию приехало два представителя топ-10, то в этот раз их сразу четыре: Циципас (4), Медведев (7), Рублев (8) и Фриц (10). Они уже обеспечили себе выход в четвертьфинал как первые четыре сеяных.

Борьбу с 1/8 финала начнут Александр Зверев, Ник Кирьос, Кэмерон Норри, Маттео Берреттини, Хуберт Хуркач, Доминик Штрикер, Доминик Тим, Стэн Вавринка. Также в Эр-Рияд приехали Карен Хачанов, Григор Димитров и Майкл Ммо. Они запасные и могут выйти вместо кого-то из участников в случае травмы.

Отметим, что Медведев и Рублев пожертвуют неделей отпуска ради выступления в Саудовской Аравии. Оба россиянина играли на итоговом турнире ATP в Турине в середине ноября. Даниил проиграл все три матча в группе (все на решающих тай-брейках), что не позволило ему впервые за три года закончить сезон в топ-5.

Кроме того, он восьмой раз подряд проиграл соперникам из топ-10. Эта неудачная серия началась в финале Australian Open, где он упустил 2:0 по сетам против Рафаэля Надаля. В целом после того австралийского поражения сезон Даниила пошел тяжело и, даже несмотря на то что россиянин впервые возглавил рейтинг (удерживая его 14 недель), стал для него худшим в туре с тех пор, как он превратился в топ-игрока. В отличие от трех предыдущих сезонов, он не смог взять титул на «Мастерсах», а два его трофея были завоеваны на двух не самых крупных турнирах (Лос-Кабос и Вена).

— В 2019, 2020 и 2021 годах его теннис был непонятным для соперников, тяжело было подобрать тактику против Даниила, — отметил «Известиям» бывшая третья ракетка мира Николай Давыденко. — В этом году он был не таким острым в разменах. Его главные конкуренты нашли против него тактику. Выдавливали в ширину и шли к сетке. Да и травмы подводят, начались проблемы со спиной. А когда вылетаешь на полтора-два месяца, то возвращаться тяжело. Теперь многое зависит от его тренера. Как они будут продолжать подготовку, будут ли применять какие-то новинки или гнуть линию, которая приносила успех. Следующий год будет очень важным в его карьере.

Таким образом, не исключено, что в Саудовской Аравии мы можем увидеть какие-то эксперименты в работе Медведева, которые будут наигрываться с прицелом на Австралию.

Правильное направление

У Рублева обратная ситуация. Нынешний год не стал для 25-летнего москвича прорывным в плане результатов на крупных турнирах, зато Андрей здорово прибавил во многих компонентах: улучшил вторую подачу, игру у сетки, стал более психологически устойчивым в критические моменты. Как итог — четыре титула, выход в полуфинал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов и поражение в четвертьфинале «Ролан Гаррос» от Марина Чилича только на тай-брейке.

— Рублев прибавляет, прогрессирует во многих аспектах игры, меняет менталитет, — соглашается Николай Давыденко. — Если он справляется с эмоциями, то выигрывает матчи. На самом высоком уровне. Как у Циципаса или Медведева в Турине. Если не справляется, то может проиграть сопернику, который заведомо слабее. При этом видно, что он движется в правильном направлении, много работает и получает отличный опыт на более поздних стадиях.

Также очень интересно будет понаблюдать за Александром Зверевым. Он не играл с начала июня, получив травму голеностопа из-за неудачного падения в полуфинале «Ролан Гаррос» в концовке второго сета (7:6 (10:8), 6:6 в пользу Рафаэля Надаля). Корт русскому немцу пришлось покидать на костылях. Команда Зверева рассчитывала, что он успеет восстановиться к US Open, где ему надо было защищать 720 очков, но олимпийский чемпион Токио-2020 решил не рисковать. В итоге он впервые за долгое время покинул топ-10, но намерен сильно провести следующий сезон. Турнир в Эр-Рияде — отправная точка, чтобы хорошо подготовиться к Australian Open.