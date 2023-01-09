С новым кортом: как начали сезон российские теннисисты

Российские теннисисты не смогли открыть новый сезон завоеванными титулами. Даниил Медведев и Вероника Кудерметова одержали по несколько ярких побед в Аделаиде, но первые встречи с топ-соперниками в 2023 году им не удались. Медведев 7 января проиграл именитому сербу Новаку Джоковичу в полуфинале, а продвижение Кудерметовой на стадии 1/4 финала остановила опытная румынка Ирина-Камелия Бегу. Зато очень здорово в Индии выступил Аслан Карацев. Впервые за долгое время уроженец Владикавказа выиграл три матча подряд. Дорогу в финал ему преградил Тэллон Грикспор.

Сербский барьер

Медведев вернулся в Австралию после двух разных и по-своему болезненных поражений в финалах Australian Open — от Джоковича в 2021-м и Рафаэля Надаля в 2022-м. До начала и по ходу турнира в Аделаиде 26-летний россиянин постоянно сталкивался с вопросами о прошлогоднем матче-драме с Надалем и упущенном шансе после лидерства в двух сетах, а также не самом удачном прошлом сезоне.

Медведев закончил 2022 год серией из четырех проигрышей. Три из них Даниил собрал на Итоговом турнире, где в каждом из матчей переживал драму, — против Андрея Рублева, Стефаноса Циципаса и Джоковича. В Аделаиде на пути в полуфинал россиянин победил итальянца Лоренцо Сонего (7:6, 2:1, отказ соперника), серба Миомира Кецмановича (6:0, 6:3) и соотечественника Карена Хачанова (6:3, 6:3).

Медведев описал первый за несколько лет матч с Хачановым словом «дерби» и в очередной раз вспомнил о сложностях игры против хороших знакомых (Даниил, Карен и Андрей Рублев вместе встретили Новый год в Аделаиде). В полуфинале же Даниил вышел на фаворита всей австралийской серии Новака Джоковича. В первом сете россиянин позволил сопернику сделать брейк в четвертом гейме (1:3), что позволило сербу довольно легко завершить партию в свою пользу (6:3).

Джокович играл разнообразнее и увереннее соперника, но был момент, когда матч висел на волоске. При счете 5:2 серб пожаловался на боли — видимо, потянул ногу в попытке добраться до мяча. На десять минут матч был остановлен, но после помощи физиотерапевта Новак как ни в чем не бывало продолжил встречу.

Второй сет получился копией первого. Снова оба не давали друг другу даже брейк-пойнтов, пока Медведев не ошибся на своей подаче. Снова 30:40 после нескольких прекрасных оборонительных этюдов от многолетнего первого номера мирового рейтинга — и двойная от Даниила. Джоковичу этого было достаточно. 6:4 — и выход в финал.

— Не стоит делать из этого поражения драму, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко. — Это только начало сезона, к тому же Джокович есть Джокович. Выиграть у него всегда чрезвычайно сложно на любом покрытии. Главное, что Даниил провел несколько конкурентных матчей перед Australian Open, показал, что находится в хороших кондициях.

Это поражение будет стоить Медведеву статуса первой ракетки России. 9 января Андрей Рублев поднимется на две строчки, обойдя Медведева и канадца Феликса Оже-Альяссима. В статусе шестой ракетки мира Андрей сыграет еще один турнир в Аделаиде на следующей неделе.

Медведев же начнет целенаправленно готовиться к Australian Open, который стартует 16 января. «Чтобы выиграть Большой шлем или выйти в финал, ты должен быть на своем максимуме в семи матчах. У меня получилось это один раз, я был очень близок в прошлом году здесь и теперь попытаюсь сделать это снова через пару недель в Мельбурне», — сказал Даниил.

Хорошее начало

Вероника Кудерметова была посеяна в Аделаиде под высоким четвертым номером, а в первом круге повесила «баранку» мощной американке Аманде Анисимовой (6:3, 6:0). В 1/8 финала россиянка также выиграла сет под ноль, на этот раз у чемпионки US Open – 2019 Бьянки Андрееску (6:4, 6:0). Казалось, что Вероника в отличной форме и способна начать год с титула.

Но в четвертьфинале ее остановила победительница 14 турниров WTA Ирина-Камелия Бегу. Матч выдался очень плотным, но в концовках обеих партий опыт 32-летней румынки дал о себе знать (7:5, 6:4). Уже 9 января уроженка Казани стартует во втором подряд турнире в Аделаиде. Ее соперницей по 1/16 финала будет экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко.

Полуфиналист Australian Open – 2021 Аслан Карацев удачно начал сезон в индийском Ченнае. Прошлый у 29-летнего россиянина совсем не получился. Из топ-20 он опустился в топ-60, поменяв за этот период четырех тренеров. В конце 2022 года Аслан вернулся к Егору Яцыку, под руководством которого провел свой лучший год в карьере.

Вместе с белорусским специалистом Аслан готов вернуть себе прежние позиции, что и доказал в Индии. Там Карацев обыграл двух крепких испанцев Пабло Андухара и Педро Мартинеса, а также одного из главных открытий прошлого сезона — представителя Нидерландов Тима ван Рейтховена. В полуфинале он проиграл другому голландцу (будущему победителю турнира) Тэллону Грикспору.

Впрочем, для Аслана победить в трех матчах подряд — это уже большой шаг вперед. Последний раз ему удавалось такое сделать год назад, когда в январе 2022 года Карацев взял титул на турнире в Сиднее.