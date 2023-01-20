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Теннисист Медведев проиграл в третьем круге AusOpen

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Фото: ТАСС/JOEL CARRETT
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Российский теннисист Даниил Медведев 20 января уступил американцу Себастьяну Корде в третьем круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open, AusOpen).

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Матч закончился со счетом 7:6 (9:7), 6:3, 7:6 (7:4). Игра продолжалась 2 часа 59 минут.

На счету посеянного под седьмым номером Медведева 28 активно выигранных очков против 49 у Корды и 26 невынужденных ошибок по сравнению с 55 у соперника. Россиянин совершил девять эйсов и допустил три тройные ошибки.

В четвертом круге Корда сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.

Медведев вылетел после третьего круга AusOpen впервые с 2018 года, а на всех турнирах «Большого шлема» — впервые после «Ролан Гаррос» 2020-го. На двух последних Открытых чемпионатах Австралии 26-летний спортсмен доходил до финала.

В то же время другой российский теннисист Карен Хачанов обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (11:9). Игра продолжалась 3 часа 32 минуты. Хачанов впервые в карьере вышел в четвертый круг австралийского турнира «Большого шлема».

18 января Медведев пошутил над собой после победы в матче второго круга Australian Open над австралийцем Джоном Миллманом. Он поднял штанину шорт, показав мышцы бедра.

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