Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал Australian Open

Теннисист Андрей Рублев 23 января вышел в четвертьфинал Australian Open. Россиянин обыграл в 1/8 финала датчанина Хольгера Руне со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9).

Встреча продолжалась больше 3,5 часов.

Рублев встретится с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и австралийцем Алексом Де Минауром, пишет газета «Спорт-Экспресс».

Накануне российский теннисист Карен Хачанов обыграл японца Ёсихито Нисиоку и также вышел в четвертьфинал. Его ждет матч против американца Себастьяна Корды.

В мужском разряде от России в турнире остались только Рублев и Хачанов. 21 января теннисистка Екатерина Александрова стала последней россиянкой, закончившей выступление в одиночном разряде на Australian Open.

Australian Open завершится 29 января. В 2022 году победителем турнира стал испанец Рафаэль Надаль, а среди женщин австралийка Эшли Барти.