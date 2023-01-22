Российский теннисист Хачанов вышел в четвертьфинал Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов 22 января обыграл японца Ёсихито Нисиоку в матче 1/8 финала Australian Open.

Теннисисты провели на корте почти два часа.

Хачанов первый раз в карьере добрался до 1/4 финала Australian Open.

Он сыграет против победителя матча между поляком Хубертом Хуркачем и американцем Себастьяном Кордой. Представитель США ранее одолел Даниила Медведева и выбил его турнира.

Позже в мужском разряде также сыграет свой матч россиянин Андрей Рублев против датчанина Хольгера Руне.

При этом 21 января теннисистка Екатерина Александрова стала последней россиянкой, закончившей выступление в одиночном разряде на Australian Open.

Australian Open завершится 29 января. В 2022 году победителем турнира стал испанец Рафаэль Надаль.