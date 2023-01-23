Рост инфляции в Польше достиг 18%, что спровоцировало волну магазинных краж, число которых увеличилось на треть за прошлый год. Об этом рассказало Radio Zet 20 января.

«Цены в магазинах растут даже быстрее инфляции, достигая 20% в годовом исчислении, в связи с этим далеко не все жители Польши могут позволить себе удовлетворить даже базовые потребности. Неслучайно рост цен совпал с периодом частых магазинных краж», — говорится в материале.

Отмечается, что, согласно данным недавно проведенного компанией UCE RESEARCH для SkipWish Group исследованию, более 44% опрошенных жителей Польши считают, что в связи с ростом числа краж в магазинах правительству следует ужесточить наказания для лиц, совершающих такие действия.

«Поляки всё больше осознают тот факт, что все добросовестные потребители платят за воровство в торговых заведениях, так как магазины перекладывают свои убытки на покупателей, повышая цены. Более 44% опрошенных, выступивших за ужесточения наказания за кражи, говорит об этом», — отметил соавтор исследования, управляющий директор SkipWish Group Мацей Тыгельски, чьи слова приводятся в материале.

Однако, по его мнению, более строгие меры наказания для этого типа преступников вряд ли принесут большой эффект.

«В лучшем случае ввод более серьезных наказаний погрузит тех, кто совершает кражу из-за бедности или голода, в еще более сложное социальное положение», — сказал Тыгельски.

До этого, 19 января, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что продолжение украинского конфликта отразится на экономике стран зоны евро. По его словам, с экономической точки зрения, если конфликт на Украине не закончатся до конца 2023 года, это может привести к снижению прогнозов экономического роста и перерасти «в усиливающуюся рецессию в зоне евро».

Польский премьер заявил, что в Европе «явно чувствуется страх, что рецессия может быть еще сильнее, что она может быть долговременной». В западных столицах всё чаще возникает вопрос, когда закончится конфликт на Украине, добавил он.

До этого, 29 декабря 2022 года, обозреватель The Hill Авраам Шама написал, что западные страны хотят завершить украинский конфликт, чтобы заняться решением проблем в экономике своих государств. По его словам, центральные банки в Европе и США повышают процентные ставки для борьбы с инфляцией, что может привести к глубокой рецессии. Прекращение конфликта снизит цены и поможет миллионам людей, добавил он.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. 15 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.

Европейские страны усилили санкционное давление на Москву на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав скачок инфляции, спровоцировавший резкий рост цен на топливо и продукты.