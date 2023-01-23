Uniqlo может оставить в России до пяти магазинов

До 1 февраля японский бренд одежды Uniqlo освободит часть своих площадок в российских торговых центрах, в РФ может остаться работать до пяти магазинов, рассказал «Известиям» один из брокеров торговой недвижимости 23 января.

Компания уже начала снимать вывески со своих торговых точек, например, так случилось с магазином компании в ТЦ «Каширская плаза», узнали «Известия».

Речь идет о том, что компания оптимизирует число своих магазинов в стране, но не покидает рынок, добавил другой брокер торговой недвижимости «Известиям» — директор, глава направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

Fast Retailing, владеющая брендом, сообщила 10 марта 2022 года, что магазины Uniqlo приостанавливают деятельность в России.

До этого, 7 марта, глава Fast Retailing Тадаси Янаи в интервью газете Nikkei заявил, что бренд продолжит работать в РФ, и подчеркнул, что одежда относится к предметам жизненной необходимости.

Некоторые иностранные компании с февраля этого года приостановили деятельность в РФ или объявили об уходе с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций. Но постепенно часть из них решила вернуться. Так, 5 октября прошлого года в CORE.XP рассказали «Известиям» о планах Dior beauty возобновить работу магазинов. 11 января 2023-го источник на рынке торговой недвижимости рассказал «Известиям», что магазины Puma могут вернуться к работе в РФ.

Маркетолог Андрей Арно 7 ноября объяснил «Известиям», что бренды, оценив ситуацию, не хотят терять долю на российском рынке.