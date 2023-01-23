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Зеленский заявил о неспособности десятков танков изменить ситуацию
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Зеленский заявил, что поставки нескольких десятков западных танков не изменят ситуацию

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Поставки Киеву нескольких десятков западных танков не способны кардинально изменить ситуацию. Об этом заявил в интервью ARD Владимир Зеленский.

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«Когда против нас российская армия, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20, 50 не решает проблему», — сказал Зеленский.

Кроме того, украинский лидер отметил, что поставки западной военной техники направлены на «мотивацию» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн в Германии 20 января не было принято решение о поставках Leopard 2, так как страны — члены альянса не пришли к единому мнению по данному вопросу. Как указал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, решение не было принято из-за позиции ФРГ.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки западными странами тяжелых вооружений Киеву только добавят проблем для Украины, но ничего не изменят в продвижении России к достижению своих целей.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 19 января заявила, что Вашингтон на данный момент не видит смысла поставлять Украине танки Abrams ввиду дороговизны и сложности обслуживания этой техники.

Газета Süddeutsche Zeitung днем ранее написала, что Берлин готов передать Киеву танки Leopard 2 только при условии, что Вашингтон в свою очередь поставит Украине свои танки Abrams.

Между тем 22 января председатель комитета по международным отношениям палаты представителей конгресса США Майкл Маккол заявил, что поставки даже одного американского танка Abrams на Украину достаточно, чтобы Европа начала отправлять Киеву немецкие танки Leopard 2. По его словам, Германия ждет, пока американская сторона возьмет на себя инициативу.

Также газета Süddeutsche Zeitung рассказала, что США и НАТО выразили крайнее недовольство, узнав о решении немецких властей не передавать Украине танки Leopard. Больше всего на Берлин обозлились в Вашингтоне.

На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков 20 января рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ними числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которое было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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