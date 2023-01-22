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Швейцарцы обрушились на жену Зеленского после ее оправданий за внешний вид супруга

Читатели NZZ обрушились на супругу президента Украины Зеленского после ее оправданий за внешний вид мужа
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Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
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Читатели швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) раскритиковали заявление жены президента Украины Владимира Зеленского Елены о внешнем виде супруга.

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В интервью с изданием, опубликованным 21 января, первая леди Украины ответила на вопрос журналиста о внешнем виде супруга, который перестал носить деловую одежду, а мелькает практически каждый день на фото и видео в зеленой футболке.

По словам Зеленской, «ношение такой одежды было просто необходимостью» в первые несколько дней после начала российской спецоперации по защите Донбасса.

«В последний раз я видела своего мужа в костюме и галстуке 24 февраля. В последующие дни он и его команда просто не могли переодеться в сложившихся обстоятельствах. Он намеренно не носит военную форму, потому что он не военный человек. Сценарий для него никто не писал», — пояснила Зеленская.

Однако не все читатели швейцарской газеты поверили в искренность жены президента Украины не только по этому вопросу, но и по ее ответам всего интервью в целом.

«Елена Зеленская снялась в расслабленных фото для модной газеты. Всё это шоу», — написал в Twitter под постом газеты пользователь с ником Rudiquer.

Другой читатель газеты съязвил, что Зеленской нужно уже устроить новую фотосессию в Vogue.

«Лучше бы вы соблюдали Минские соглашения, чем вели войну против Донбасса, обстреливая проживающих там русских», — отметил Frank Richter.

Также комментаторы пришли к заключению о том, что вместо всех этих тем Киеву следует сесть за стол переговоров, чтобы завершить конфликт дипломатическим путем без влияния со стороны США.

24 декабря прошлого года американская журналистка Кэндис Оуэнс высмеяла Зеленского из-за его манеры носить одежду милитари-стиля во время встреч на высоком уровне или официальных мероприятий. Она назвала это «постоянно маячащей перед глазами пропагандой».

Также в сентябре на сайте президента Украины появилась петиция с призывом к Зеленскому вернуться к деловому стилю одежды на встречах с представителями других государств.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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