Журналистка из США назвала стиль одежды Зеленского пропагандой

Американская журналистка Кэндис Оуэнс высмеяла президента Украины Владимира Зеленского из-за его манеры носить одежду милитари-стиля во время встреч на высоком уровне или важных, официальных мероприятий, в том числе в ходе недавнего визита в Вашингтон.

«Не могу перестать смеяться над стилем одежды Зеленского, будто он только что вылез из окопа, такая постоянно маячащая перед глазами пропаганда», — написала она 22 декабря в своем Twitter.

Журналистка намекнула, что все «геройские вещи» Зеленский делает с деньгами американских налогоплательщиков. Таким образом, сыронизировала она, у украинского лидера не хватает времени надеть костюм на важные официальные встречи.

В такой же одежде Зеленский был во время визита в Вашингтон 21 декабря. В рамках своего официального визита в США он встретился с американским президентом Джо Байденом и провел с ним личные переговоры, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить поддержку Украины.

Зеленский, в свою очередь, отметил продуктивность диалога с американским коллегой. Он также выразил надежду на одобрение конгрессом США очередного пакета военной помощи для Киева на сумму $45 млн.

Ранее, 8 декабря, читатели издания британского Daily Mail остро отреагировали на решение журнала Time наградить Владимира Зеленского званием «Человек года». Одна из комментаторов пошутила, что легко могла бы стать также «человеком года», если бы получала бесплатно миллиарды долларов в качестве помощи.