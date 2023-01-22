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Конгрессвумен раскритиковала республиканца Грэма за призыв дать танки Зеленскому

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Фото: REUTERS/Nacho Doce
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Американский сенатор-республиканец Марджори Тейлор Грин 21 января выступила с критикой в адрес своего однопартийца Линдси Грэма, который несколькими днями ранее призвал отправить американские танки Abrams Киеву.

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Как сообщалось 20 января, американские сенаторы, в том числе Грэм, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выступили за передачу американских танков Киеву. Как было сказано в заявлении, опубликованном пресс-службой Грэма, администрации президента США Джо Байдена следует сделать это, чтобы другие страны последовали их примеру.

Однако призыв Грэма явно не понравился его коллеге Грин.

«Почему мы не отправляем танки к нашей южной границе, где страна подвергается вторжению каждый день, а американцев убивают в рекордных количествах фентанилом. Мы служим американскому народу, который и платит за наши танки и нашу зарплату, а не Зеленскому», — написала она на своей странице в Twitter.

Ранее в этот день представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что политическое решение о поставке Киеву танков до сих не было принято в основном из-за позиции ФРГ. При этом он подчеркнул, что критика из-за того, что Запад больше внимания уделяет поставкам оружия, а не дипломатии, необоснованна.

Накануне, 21 января, журналист Питер Хитченс в статье для Daily Mail заявил, что поставки современных танков Вооруженным силам Украины (ВСУ) могут превратить Европу в радиоактивное кладбище. Он отметил, что такое намерение является «актом величайшей глупости».

20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ прошла встреча министров обороны западных государств. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас утверждал, что по ее итогам участники объявят о передаче Украине сотен танков Leopard 2.

Однако министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что участники встречи не приняли решения о передаче Украине танков Leopard 2. Он отметил, что мнения союзников по поводу поставок танков расходятся, и заверил, что Германия не единственная выступает против отправки такой военной техники.

18 января выяснилось, что Берлин готов предоставить Киеву танки Leopard 2 при условии, что Вашингтон отправит Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки Abrams. ФРГ всегда выражала свое несогласие действовать в одиночку. Соединенные Штаты, в свою очередь, настаивают на том, чтобы Германия не только разрешила другим странам передавать Leopard 2, но и участвовала в поставках сама.

На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков 20 января рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ним числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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