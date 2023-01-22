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Европе предрекли превращение в радиоактивное кладбище из-за поставок танков

Daily Mail: поставка танков Украине может превратить Европу в радиоактивное кладбище
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Silas Stein
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Поставки современных танков Вооруженным силам Украины (ВСУ) могут превратить Европу в радиоактивное кладбище. Об этом 21 января написал журналист Питер Хитченс в статье для Daily Mail.

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Он считает, что намерение Запада поставить Украине современные танки является «актом величайшей глупости».

«Существует реальная вероятность того, что большая часть Европы может быть превращена в радиоактивное кладбище и что американское возмездие за это (которое будет яростным и мощным) приведет нас на ступень дальше в мир ужаса, потерь, бегства, мора и нищеты», — отметил автор статьи.

Накануне на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ прошла встреча министров обороны западных государств. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас утверждал, что по ее итогам участники объявят о передаче Украине сотен танков Leopard 2.

Однако министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что участники встречи не приняли решения о передаче Украине танков Leopard 2. Он отметил, что мнения союзников по поводу поставок танков расходятся, и заверил, что Германия не единственная выступает против отправки такой военной техники.

18 января выяснилось, что Берлин готов предоставить Киеву танки Leopard 2 при условии, что Вашингтон отправит Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки Abrams. ФРГ всегда выражала свое несогласие действовать в одиночку. Соединенные Штаты, в свою очередь, настаивают на том, чтобы Германия не только разрешила другим странам передавать Leopard 2, но и участвовала в поставках сама.

На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков 20 января рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ним числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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