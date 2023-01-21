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Сенаторы США выступили за передачу танков Украине после встречи с Зеленским

CNN: сенаторы США высказались за передачу танков Украине после встречи с Зеленским в Киеве
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Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
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Американские сенаторы Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина), Ричард Блюменталь (демократ от Коннектикута) и Шелдон Уайтхаус (демократ от Род-Айленда) выступили за передачу западных танков Украине после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом 20 января говорится в заявлении пресс-службы Грэма, которое приводит телеканал CNN.

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Отмечается, что сенаторы «преследуют общую цель», для достижения которой украинским боевикам нужны танки.

Также Грэм указал, что «устал от бардака вокруг того, кто и когда направит танки».

По словам сенатора, Германия должна передать танки Киеву, потому что «они [украинцы] в них нуждаются».

«Администрации (президента США Джо) Байдена следует направить танки, чтобы другие последовали нашему примеру», — добавил он.

В этот же день американский лидер заверил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат от Запада всю необходимую военную помощь.

20 января стало известно, что на встрече контактной группы на авиабазе Рамштайн так и не было принято решение о поставке танков Leopard 2 на Украину. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак отметил, что вероятность передачи танков Киеву остается.

Тогда же глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что на данный момент неправильно рассуждать о необходимости поставки на Украину какого-то определенного вооружения. По его словам, на фоне заявлений Берлина Вашингтону нечего объявлять о поставках своих танков M1 Abrams.

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал в этот день «Известиям», что в оружейном арсенале Украины сейчас то, что досталось ей в наследство в СССР, в большинстве случаев уничтожено. Согласно некоторым данным, на начало 2022 года у ВСУ было порядка 800 готовых к бою танков и около 2,5 тыс. бронированных машин. По результатам на сегодняшний день было уничтожено более 7,5 тыс. единиц военной техники, что почти в три раза превышает то, что было.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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