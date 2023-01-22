«Известия» рассказали об отказе ФРГ от «зеленой» энергетики под давлением США

Корреспондент «Известий» Александр Тузиков рассказал, как Германия под давлением США отказалась от «зеленой» энергетики.

Как заявляет министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек, время «грязного» ископаемого топлива заканчивается. Однако стране очень нужен уголь и к 2030 году отказаться от него не получится. По его словам, теперь он относится к возобновляемым источникам энергии, стоит только закачать в подземные пустоты сжиженный углекислый газ.

«Углекислый газ под землей не остается газом, он подвергается минерализации, вступает в химическую связь с земными породами, то есть вновь становится углем или углеродным соединением. Это надежная технология», — объяснил Хабек.

Однако немецкие ученые не согласны с его высказыванием. Эксперты отмечают, что если февраль будет холодным, то хранилища газа ФРГ быстро опустеют.

«Когда подземные хранилища будут полностью опустошены, и мы столкнемся с повышенным уровнем потребления газа из-за холодов, 12% всего потребления газа в Германии будет нечем обеспечить», — сообщил директор ассоциации операторов подземных хранилищ газа Initiative Energien Speichern Себастьян Блешке.

При этом, как заявляет Хабек соотечественникам, в этом виновата Россия, которая остановила поставки и теперь половины необходимого топлива нет в наличии.

Однако в «Газпроме» не раз заявляли, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по всем имеющимся маршрутам. Другой вопрос заключается в том, что поставлять дешевое экологичное топливо в тех объемах, которые необходимы Германии физически невозможно.

«Европа сама себе же и отказала. Ввела эмбарго, ввела ограничения. Она понимает, кто взорвал «Северный поток», но при этом ничего не делает, не восстанавливает», — объясняет директор фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Из-за диверсий на «Северных потоках» Европа не получит 110 млрд куб. м. газа в год. Однако в недопоставках газа обвиняют именно Россию. На этом фоне полным абсурдом выглядит иск немецкой Juniper к «Газпрому» более чем на €11,5 млрд.

«А что ему еще остается делать, если он вынужден заниматься такой нетрадиционной, извините, для «зеленых» деятельностью, как апологией угольной генерации, закупками угля», – отметил заместитель гендиректора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности заметил Алексей Гривач.

В чьих интересах работает Хабек — немцев или американцев — можно сделать вывод из отчетов Международного энергетического агентства. Так, летом прошлого года США впервые в истории обошли Россию по объему поставок газа в Евросоюз (ЕС). Американцы более чем в два раза увеличили отгрузку в ЕС сжиженного топлива и выдвигают партнерам ультиматум: не подпишут долгосрочные контракты — не будет снижения цен.

По мнению экономистов, теперь Европе некуда деваться — она сама загнала себя в угол: напечатали евро, вызвали рекордную инфляцию, в погоне за «зеленой повесткой» оставили себя без ископаемых ресурсов.

19 января в интервью Би-би-си министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что ФРГ якобы больше не зависит от российских энергоресурсов, и рассказал, что страна открыла угольные электростанции, увеличила мощности для хранения природного газа, импортируемого из других государств.

До этого, 14 января, немецкая газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten написала, что энергетический кризис в Европе далек от завершения. В материале уточняется, что, после того как Европа перестала импортировать у РФ энергоносители, европейские страны стали вынуждены закупать сжиженный природный газ, который транспортируется в основном на кораблях, из-за чего энергоресурс обходится им гораздо дороже.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это привело к усугублению энергетического кризиса в Европе, росту цен и инфляции.