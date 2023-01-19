Германия больше не зависит от российских энергоносителей. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью «Би-би-си», опубликованном в четверг, 19 января.

«Да, конечно, Германия по-прежнему зависит от импорта энергоносителей, но сегодня уже не от импорта из России, а от мировых рынков», — сказал он.

Министр пояснил, что страна вновь открыла угольные электростанции, отложила планы по закрытию трех оставшихся атомных электростанций, а также увеличила мощности для хранения природного газа, импортируемого из других стран, таких как Норвегия и США.

«Мы поняли, что должны укреплять нашу конкурентоспособность после эпохи [бывшего] канцлера Германии [Ангелы] Меркель. Эта эпоха была сосредоточена на сильных сторонах прошлого, а теперь мы развиваем сильные стороны будущего», — подчеркнул Линднер.

ФРГ перестала импортировать российскую нефть в начале года. Поставки газа по «Северному потоку» прекратились после диверсии на трубопроводе.

14 января немецкая газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) заявила, что энергетический кризис в Европе далек от завершения. В материале пояснили, что, после того как Европа перестала импортировать у России энергоносители, она стала вынуждена закупать сжиженный природный газ (СПГ), который транспортируется в основном на кораблях, из-за чего он обходится им гораздо дороже, нежели трубный.

За день до этого глава комитета парламента Германии по энергетике и защите климата Клаус Эрнст призвал отменить санкции против России, введенные Евросоюзом. Он отметил, что отказ от российского газа привел к сильному росту цен на энергоносители и инфляции в целом.

Президент России Владимир Путин еще 12 октября 2022 года подчеркнул, что к энергокризису в Европе привела ошибочная политика Запада в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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