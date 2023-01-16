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В Германии исключили скорое завершение энергокризиса в Европе

DWN: энергетический кризис в Европе далек от завершения, на сегодняшний день остается много рисков
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Фото: Global Look Press/dpa/Hendrik Schmidt
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Энергетический кризис в Европе далек от завершения, сообщила 14 января немецкая газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN).

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Издание указало, что энергетический кризис уже нанес большой урон по странам Европы. И несмотря на относительно мягкую зиму в регионе в текущем году, которая помогает им пережить сезон, многочисленные риски остаются до сих пор.

Отмечается, что, после того как Европа перестала импортировать у России энергоносители, она стала вынуждена закупать сжиженный природный газ (СПГ), который транспортируется в основном на кораблях, из-за чего он обходится им гораздо дороже, нежели трубный.

Больше платить за электричество и газ теперь приходится и простым европейцам, которые из-за резкого скачка инфляции и так вынуждены ограничивать себя в потреблении.

«Закрытие многих энергоемких предприятий угрожает разрушить промышленный базис Европы», — добавила газета.

Ранее в понедельник стало известно, что страны Евросоюза намерены начать централизованно закупать газ уже грядущей весной.

13 января глава комитета парламента Германии по энергетике и защите климата Клаус Эрнст призвал отменить санкции против России, введенные Евросоюзом. Он отметил, что отказ от российского газа привел к сильному росту цен на энергоносители и инфляции в целом.

Между тем, 9 января депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в интервью «Известиям» выразил мнение, что переговоры между Евросоюзом и Россией по поставкам газа могут начаться в течение нескольких месяцев. По его словам, европейские страны видят, что их стратегия избегания контактов с РФ невозможна в долгосрочной перспективе: СПГ стоит дорого, найденные альтернативы пока неэффективны, а групповые закупки, похоже, не работают.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите населения Донбасса. Однако в итоге в европейском регионе начался серьезный энергетический кризис.

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