В ЕК сообщили о намерении стран ЕС начать общие закупки газа уже этой весной

Страны Евросоюза (ЕС) намерены начать централизованно закупать газ уже текущей весной. Об этом заявил 16 января замглавы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович.

Заявление прозвучало на первом заседании Энергетической платформы ЕС, которая создана для подготовки совместных закупок странами сообщества сжиженного природного газа, чтобы прекратить конкуренцию между странами Евросоюза и снизить цены на топливо.

«ЕС запустит совместные закупки газа задолго до лета», — заявил Шефчович.

Он сообщил, что ЕК намерена в начале весны обнародовать общие цифры по потребностям сообщества в газе на текущий год.

В свою очередь ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз продолжит сотрудничать с зарубежными поставщиками газа вместо российских.

«Россия пыталась нас шантажировать, но не смогла подорвать наше единство. Мы компенсировали сокращения поставок газа из РФ, перейдя на других надежных поставщиков. Мы продолжим эту работу, чтобы сделать энергию более доступной для европейцев», — цитируется ее заявление в Twitter Еврокомиссии, которое фон дер Ляйен сделала во время выступления в Швеции 15 января.

9 января депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в интервью «Известиям» выразил мнение, что переговоры между Евросоюзом и Россией по поставкам газа могут начаться в течение нескольких месяцев. По словам депутата ЕП, европейские страны видят, что их стратегия избегания контактов с РФ невозможна в долгосрочной перспективе: сжиженный природный газ (СПГ) стоит дорого, найденные альтернативы пока неэффективны, а групповые закупки, похоже, не работают.

До этого, 19 декабря, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что введение потолка цен на газ из РФ «сделает Евросоюз более устойчивым перед лицом России». Она также выразила уверенность в том, что странам ЕС удастся достичь соглашения относительно потолка цен на газ. Однако для этого, по ее словам, потребуется серьезный дух компромисса.

18 декабря Bloomberg сообщил, что отказ от российского газа на фоне ситуации вокруг Украины уже обошелся Европе почти в $1 трлн. Такая сумма, по данным экспертов, образовалась из-за возросшей цены на электроэнергию для европейских компаний и потребителей.

Президент РФ Владимир Путин еще в октябре заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика «ценового потолка» не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля.

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