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В США назвали поставки ЗРК Patriot Украине дорогостоящей ошибкой

Офицер армии США Ламер назвал поставки ЗРК Patriot Украине дорогостоящей ошибкой
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Фото: Global Look Press/Axel Heimken
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Офицер армии США Джефф Ламер заявил, что Вашингтон совершает дорогостоящую ошибку, поставляя зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Киеву. Об этом он написал 21 января в статье для портала Military.com.

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Он считает, что Украина не готова к использованию подобной «сложной и высокотехнологической» военной техники, изучение которой занимает у США месяцы.

Кроме того, по словам Ламера, поставки ЗРК Patriot не смогут изменить уязвимость Украины в воздухе.

«Нестыковка слишком уж большая. И настойчивость со стороны Вашингтона, несмотря на эту реальность, ошибочна, за это придется дорого заплатить», — написал Ламер.

Ранее, 20 января, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Запад не будет замедлять темпов оказания военной помощи Киеву в «решающий момент» боевых действий на Украине.

Накануне Пентагон объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи в размере $2,5 млрд. В него войдут боеприпасы для зенитного ракетного комплекса NASAMS, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, системы противовоздушной обороны (ПВО) Avenger, 59 боевых машин пехоты (БМП) Bradley и 90 бронетранспортеров (БТР) Stryker.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби 18 января заявил, что средства ПВО занимают верхнюю строчку в списке запросов Украины на западное вооружение. По его словам, поставки ЗРК Patriot не удовлетворяют всех потребностей Киева, в связи с чем Вашингтон ищет возможности поставить другие комплексы.

17 января Пентагон сообщил о старте обучения военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) использованию ЗРК Patriot. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что специалисты из США будут обучать прибывших в страну украинских военных в течение нескольких месяцев.

Агентство Bloomberg в тот же день сообщило о планах Нидерландов передать ЗРК Patriot Украине. В то же время отмечалось, что, по данным голландского минобороны, у страны имеется всего три действующие батареи Patriot с несколькими пусковыми установками. Еще одна батарея находится в резерве.

При этом лидер голландской Партии свободы Герт Вилдерс назвал данное решение безответственным. По его словам, поставка Patriot ставит безопасность страны под угрозу.

На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков 20 января рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ними числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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