В США назвали поставки ЗРК Patriot Украине дорогостоящей ошибкой
Офицер армии США Джефф Ламер заявил, что Вашингтон совершает дорогостоящую ошибку, поставляя зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Киеву. Об этом он написал 21 января в статье для портала Military.com.
Он считает, что Украина не готова к использованию подобной «сложной и высокотехнологической» военной техники, изучение которой занимает у США месяцы.
Кроме того, по словам Ламера, поставки ЗРК Patriot не смогут изменить уязвимость Украины в воздухе.
«Нестыковка слишком уж большая. И настойчивость со стороны Вашингтона, несмотря на эту реальность, ошибочна, за это придется дорого заплатить», — написал Ламер.
Ранее, 20 января, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Запад не будет замедлять темпов оказания военной помощи Киеву в «решающий момент» боевых действий на Украине.
Накануне Пентагон объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи в размере $2,5 млрд. В него войдут боеприпасы для зенитного ракетного комплекса NASAMS, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, системы противовоздушной обороны (ПВО) Avenger, 59 боевых машин пехоты (БМП) Bradley и 90 бронетранспортеров (БТР) Stryker.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби 18 января заявил, что средства ПВО занимают верхнюю строчку в списке запросов Украины на западное вооружение. По его словам, поставки ЗРК Patriot не удовлетворяют всех потребностей Киева, в связи с чем Вашингтон ищет возможности поставить другие комплексы.
17 января Пентагон сообщил о старте обучения военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) использованию ЗРК Patriot. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что специалисты из США будут обучать прибывших в страну украинских военных в течение нескольких месяцев.
Агентство Bloomberg в тот же день сообщило о планах Нидерландов передать ЗРК Patriot Украине. В то же время отмечалось, что, по данным голландского минобороны, у страны имеется всего три действующие батареи Patriot с несколькими пусковыми установками. Еще одна батарея находится в резерве.
При этом лидер голландской Партии свободы Герт Вилдерс назвал данное решение безответственным. По его словам, поставка Patriot ставит безопасность страны под угрозу.
На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков 20 января рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ними числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».