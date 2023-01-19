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В Нидерландах назвали безответственным решение о передаче Киеву систем Patriot

Лидер голландской Партии свободы Вилдерс: передача Украине комплексов Patriot может ослабить Нидерланды
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Фото: Global Look Press/IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI
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Решение руководства Нидерландов о присоединении к проекту США и Германии по поставке Украине комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot ставит безопасность страны под угрозу. Такое заявление сделал лидер голландской Партии свободы Герт Вилдерс в своем аккаунте в Twitter в четверг, 19 января.

Он отметил, что данное решение приняли премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и заместитель премьер-министра, министр финансов Сигрид Каг, не заботясь о безопасности собственной страны.

«Наша собственная безопасность под угрозой. Наши деньги — наше оружие. А Рютте и Каг всё отдают. Абсолютно безответственно», — написал Вилдерс.

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Свой пост он дополнил фотографией из статьи газеты De Telegraaf с подзаголовком «Силы ПВО опасаются, что Нидерланды отдают Украине больше, чем могут себе позволить».

Двумя днями ранее агентство Bloomberg сообщило о планах Нидерландов передать ЗРК Patriot Украине. В то же время отмечалось, что, по данным голландского минобороны, у страны имеется всего три действующие батареи Patriot с несколькими пусковыми установками. Еще одна батарея находится в резерве.

До этого, 15 января, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра по итогам встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что помощь от Нидерландов будет продолжаться, чтобы Украина могла удерживать позиции на поле боя.

3 января премьер-министр Нидерландов Марк Рютте после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что королевство сделает всё возможное, чтобы помочь Киеву победить в конфликте с Россией. Рютте указал, что Украина сопротивляется уже год, и предстоящие месяцы, по его словам, будут играть решающее значение.

В конце декабря 2022 года премьер-министр Нидерландов рассказал о выделении Украине €2,5 млрд в 2023 году. Эти деньги пойдут на военные поставки, гуманитарную помощь, починку и реконструкцию критического оборудования, дипломатическую поддержку и судопроизводство.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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